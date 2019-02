Franciaország szerint gazdasági hiba, hogy az EU megvétózta a Siemens és az Alstom vasúti üzletágának egyesülését

Gazdasági hibának tartja a francia kormány, hogy az Európai Bizottság megvétózta a német Siemens AG és a francia Alstom SA vasúti üzletágainak egyesülését; a kormány megerősítette: szeretné újraírni az uniós belső piaci versenyszabályokat. Édouard Philippe miniszterelnök a nemzetgyűlésben "rossz alapokon nyugvó rossz döntésnek" nevezte az Európai Bizottság vétóját, Marine Le Pen, a radikális jobboldali Nemzeti Tömörülés elnöke viszont üdvözölte, hogy "a házasság nem jön létre"."Az egyesítés nem történik meg, és az Alstom mostantól az ágazat világvezetőjeként a növekedés folytatására fog koncentrálni" - olvasható a francia ipari óriáscég közleményében.Bruno Le Maire francia gazdasági miniszter már a döntés bejelentése előtt a France2 közszolgálati televízióban "gazdasági hibának" nevezte a brüsszeli vétót, amely szerinte Kína gazdasági és ipari érdekeit szolgálja.Agnes Pannier-Runacher, a gazdasági tárca államtitkára később megerősítette, hogy"Úgy készíteni elemzést a versenyről, hogy nem vesszük figyelembe, mi zajlik világszinten, az én értelmezésemben a XX. századi szabályok alkalmazása a XXI. század gazdaságában. Totális tévedés" - fogalmazott az államtitkár a BFM Business gazdasági hírtelevízióban. Arra hívta fel a figyelmet, hogy a francia kormány "teljesen egyetért azzal, hogy legyenek versenyszabályok" az Európai Unión belül, amelyek "fair-play játékot" tesznek lehetővé. "Ugyanakkor ezek a szabályok, úgy ahogy azokat alkalmazzák, lebénítanak minket a világversenyben" - mutatott rá, és megemlítette a kínai állami CRRC Corp Ltd. vállalatot, amelynek éves forgalma 35 milliárd dollár.A francia gazdasági tárca elemzése rámutatott, hogy, ahol az Alstom és a Siemens valóban piacvezető Európában. Párizs azt is elismeri, hogy a CRRC-nek nagy nehézségekkel kell szembenézni az európai piacra való belépéshez, de könnyen tudna alkalmazkodni az uniós normákhoz, erre bizonyíték a Le Monde című napilap szerint, hogy megpróbált érdekeltséget szerezni az olasz AnsaldoBredában, majd a cseh Skodában és jelen van már Ausztriában, Magyarországon, Szerbiában és Németországban is.Az Európai Bizottság döntése felveti a "versenyjog koncepciójának felülvizsgálatát au Európai Unión belül" - mondta Benjamin Griveaux kormányszóvivő, aki szerint a kormány még nem döntött arról, hogy fellebbez-e a brüsszeli vétó ellen."Az Európai Unióból olyan térséget kell csinálni, amely védelmet nyújt a munkavállalóinknak és a gazdasági érdekeinknek" - fogalmazott.A gazdasági helyzetértékelésen túl, miszerint Brüsszel "az európai szuverenitással szemben teremt veszélyeket" - idézte a Le Monde a francia kormány dokumentumát.Nathalie Loiseau Európa-ügyi miniszter néhány nappal ezelőtt úgy fogalmazott, hogy az európai versenyszabályozás abszurd lett, s ezért Párizs Berlinnel együtt a 2004-ben megalkotott és 2014-ben modernizált szabályozás revízióját kezdeményezi oly módon, hogy a változások ne igényeljék az európai szerződések modifikációját, hanem csak a tagállamok többségének jóváhagyását."Párizs a jövőben azt szeretné, hogy egy egyesülés vizsgálatakor Brüsszel ne helyezhesse szisztematikusan előtérbe a fogyasztók érdekeit, hanem más általános érdekek, mint a szuverenitás, a közegészségügy vagy az energetikai biztonság is számítson például" - írta a Le Monde.A lapnak a gazdasági minisztériumban megerősítették, hogy ezek az elképzelések szerepelni fognak Emmanuel Macron államfő kampányában a májusi európai parlamenti választások előtt, s a javaslatok az új Európai Bizottság hivatalba lépése előtt készen lesznek.Az előző államfő, Francois Hollande mandátuma idején Arnaud Montebourg akkori gazdasági miniszter bírálta rendszeresen az uniós versenyszabályokat. A Le Monde szerint az újdonságot az jelenti, hogy bár a német kormány kevésbé konfrontatív Brüsszellel, egy ideje Berlin is "igazi európai ipari politikát" szorgalmaz.Marine Le Pen viszont jelezte: "nagyon örül, hogy a házasság nem jön létre", mert az "már nem is házasság volt, hanem ajándékba adtuk volna a Siemensnek az Alstomot, amely egy nagyon nagy ipari cég".A Nemzeti Tömörülés elnöke úgy látja, hogy "mielőtt a kínaiak vonatokat adnak el Európában, még sok víz fog lefolyni a hidak alatt. Elég volt az ilyen jellegű hazugságokból, amelyeknek valójában az a céljuk, hogy kifosszák a franciákat a saját vagyonukból" - mondta a politikus a France Info francia közszolgálati hírrádióban.

Korábban írtuk:

Az Európai Bizottság megvétózta a Siemens és az Alstom vasúti üzletágának egyesülését

Elutasította a német Siemens AG és francia konkurense, az Alstom SA vasúti üzletágainak egyesülését szerdán az Európai Bizottság, mondván, hogy az ellentétes lenne az uniós belső piaci versenyszabályokkal."A bizottság elutasította az egyesülést, mivel a cégek nem voltak hajlandóak orvosolni súlyos aggályainkat" - mondta Margrethe Vestager uniós versenyjogi biztos."Megfelelő intézkedések híján a tervezett egyesülés magasabb árakat eredményezett volna és sértette volna a tisztességes versenyt a vasúti jelzőberendezések és a nagysebességű vonatok piacán" - tette hozzá.Mint közölték, a bizottsághoz számos panasz érkezett a vizsgálat során ügyfelektől, versenytársaktól, iparági szövetségektől, szakszervezetektől, valamint egyes európai országok versenyhatóságaitól, hogy a lépés a kisebb rivális cégek kiszorításához, az innováció lassulásához, áremelkedéshez és a kínálat szűküléséhez vezetne., de sokan még bíztak benne, hogy a két vállalatnak bizonyos változtatásokkal sikerül meggyőznie a bizottságot.A német és a francia kormány által is támogatott fúzió célja az lett volna, hogy az Airbus mintájára létrejöjjön egy, a globális piacon Kínával versenyezni képes nagy páneurópai vasúti társulás.Bruno Le Maire francia gazdasági miniszter hibásnak nevezte a döntést, amely szerinte Kína gazdasági és ipari érdekeit szolgálja. Elmondta, hogy Párizs és Berlin hamarosan javaslatot fog tenni az uniós versenyjog módosítására, hogy a helyzetet ne pusztán európai, hanem globális mértékben is vizsgálja az EU versenyhatóságaként eljáró Európai Bizottság, illetve a döntések során esetleg a tagállamok is véleményt nyilváníthassanak. Ezt német kollégája, Peter Altmaier is megerősítette.Rámutatott, hogy tiszteletben tartják a döntést, azonban javaslatot fognak kidolgozni a jelenlegi szabályok korszerűsítésére annak érdekében, hogy az európai vállalatok felvehessék a versenyt amerikai és kínai versenytársaikkal.Az Alstom és a Siemens is sajnálatát fejezte ki a döntés miatt. Előbbi szerint a lépés az európai vasútipari szektornak, az ügyfeleknek és az utazóknak is javára vált volna. Joe Kaeser, a Siemens igazgatótanácsának elnöke pedig úgy vélekedett, hogy a határozat mutatja, "sürgős" reformra van szükség az uniós előírásokban.A két vállalat vezetői korábban azt nyilatkozták, hogy amennyiben az Európai Bizottság valóban megvétózza a fúziót, akkor nem lesz újabb próbálkozás a részükről.A cégek 2017-ben állapodtak meg a fúzióról. Az összevonás előtt álló üzletágaik egyesített értékesítési árbevétele mintegy 18 milliárd dollár volt, ami valamivel több mint a fele a kínai állami CRRC Corp Ltd. vállalat 35 milliárd dolláros forgalmának. A TGV nagysebességű vonatot gyártó Alstom európai piaci részesedése 33 százalék, az ennek német megfelelőjét, az ICE-t kifejlesztő Siemensé pedig ennek nagyjából a fele, 17 százalék. Világpiaci részesedésük ugyanakkor csak 7, illetve 3 százalék, míg a CRRC-é 71 százalék a német SCI Verkehr tanácsadó cég adatai szerint. Hasonló indokokkal az Európai Bizottság szerdán elutasította a Wieland és az Aurubis német rézipari cégek egyesülését is, kiemelve, a fúzió sértené a versenyjogi szabályokat, és az árak növekedéséhez vezetne a szektorban.