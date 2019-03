Guller: a kormány napirendre veszi a szállásáfa-csökkentést

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) rendszerének sikeres bevezetése esetén a kormány napirendre veszi a szállodaszövetség által szorgalmazott áfacsökkentést a szálláshely-szolgáltatásban - mondta a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezérigazgatója a szállodaszövetség közgyűlését megnyitó beszédében szerdán Budapesten.



Guller Zoltán emlékeztetett: július elsejétől indul az NTAK, azaz az országban megforduló turisták statisztikai adatait kezelő új, digitális adatszolgáltatási rendszer. A rendszer fokozatosan lesz bevezetve, elsőként júliustól valamennyi szállodának csatlakoznia kell, örömét fejezte ki, hogy a bevezetésben a kormány partnere a szállodaszövetség. (Ez több mint ezer szállodát érint Magyarországon az MTÜ adatai szerint.)



Az NTAK sikeres bevezetése, az ebből származó költségvetési bevételek növekedése feltétele az áfacsökkentésnek - mondta Guller Zoltán.



Az idei évről kifejtette: a befizetett turisztikai hozzájárulás januárban 110 százalékkal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest, ami optimizmusra ad okot.



Hozzátette, hogy az OTP és a K&H jelzései alapján a SZÉP-kártya feltöltések 60 százalékkal emelkedtek az első két hónapban az előző évhez képest. "Ha minden így marad, akkor a tavalyi 120 milliárd forintos SZÉP-kártya forgalom idén 195-200 milliárd forintra fog nőni" - fogalmazott. A szálláshelyeken is jelentősen emelkedik ezáltal a SZÉP-kártyából származó árbevétel - mondta.



Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke közölte: támogatják a turisták statisztikai adatait kezelő új, digitális adatszolgáltatási rendszer bevezetését, ami az elmúlt évtizedek legnagyobb előrelépése lesz. Évtizedek óta várt statisztikai adatokat tesz elérhetővé, és hozzájárul az ágazat fehéredéséhez - mondta.



Flesch Tamás az ágazat tavalyi évét értékelve kifejtette: a vendégéjszakák megoszlásában változás indult, a belföldi forgalom Budapesten is elkezdett emelkedni. Az ágazat 2018-ban elért rekord eredményei főleg az erős belföldi keresletnek köszönhetőek. A szállodák átlagos foglaltsága országosan 2 százalékponttal 61,3 százalékra emelkedett tavaly, és minden szállodai szegmensben növekedést mértek - sorolta. Nőttek a bruttó átlagárak is, ahogy az országos bruttó bevételek csaknem 9 százalékkal 453 milliárd forintra, ez teremti meg az új fejlesztések lehetőségét - mondta. Flesch Tamás kitért arra: 2019-ben 12 hotel nyílik Budapesten, nagyjából 1300 szobával. Mindez a régebbi szállodákat is versenyhelyzet elé állítja. Vidéken is várhatóak új nyitások, és a Kisfaludy-pályázattal számos meglévő egység felújítása indul. Idén 14 szálloda nyitásáról van információjuk, mintegy 1400 szobával vidéken.



Szabó Áron, az MTÜ igazgatója az új adatszolgáltatási rendszerről elmondta: a szektor vállalkozásai infokommunikációban-digitalizáltságban lemaradásban vannak, ezen változtatni kell a versenyképesség érdekében. Személyes adatokkal nem foglalkoznak, a GDPR előírásainak megfelelő új rendszer célja az egységes adatszolgáltatás, a szektor fehérítésével, mérhető teljesítményhez. Az adatszolgáltatási kötelezettség minden szálláshely-szolgáltatóra vonatkozik, a kisebb, legfeljebb 8 szoba és 16 ágy férőhelyet hasznosító szálláshelyeket ingyenes szoftver biztosításával támogatja az MTÜ. A hotelek regisztrációja júniustól indul majd, júliustól az adatszolgáltatás. Március végétől elindul az info.ntak.hu weboldal, és országos tájékoztatót indítanak áprilisban - közölte.