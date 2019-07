Hamarosan az amerikai Nasdaqhoz hasonló tőzsdét nyitnak Kínában

Hszi Csin-ping kínai államfő tavaly novemberben jelentette be, hogy a New York-i Nasdaq mintájára Sanghajban új tőzsdei platformot hoznak létre a technológiai vállalatok számára. A sanghaji tőzsde közleménye szerint kezdetben 25 cég részvényeivel kereskednek.



Pekingi remények szerint a kínai Nasdaq felállítása hozzájárul ahhoz, hogy a kínai cégek elsődleges részvénykibocsátása (IPO) ne New Yorkban vagy éppen Hongkongban legyen. Jelenleg a nagy kínai internetes óriásvállalatok közül az Alibaba és a Baidu papírjai évek óta a Wall Streeten forognak, míg a Tencent a hongkongi tőzsdét választotta. A sanghaji tőzsde adatai szerint már mintegy száz cég jelezte, hogy a korábbi terveivel ellentétben nem Hongkongban, hanem az új sanghaji börzén vezetné be részvényeit.