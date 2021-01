A fejlődés és a strandturizmus éve lesz az idei

Megszorítás helyett támogatást biztosít a kormány.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Folytatódik a szabad vízi fürdőhelyek fejlesztése ebben az évben, a Magyar Turisztikai Ügynökség strandfejlesztési programjának részeként a negyedik ütem hárommilliárd forintos támogatásának kétharmadán a balatoni önkormányzatok osztoznak. A legnépszerűbb hazai üdülőrégióban soha nem látott fejlesztési hullám vezeti fel a várhatóan tovább erősödő belföldi turisztikai főszezont – számol be a Magyar Nemzet.

Nem törte meg a a koronavírus járvány a kormány elkötelezettségét a turisztikai ágazat fejlesztési terveinek támogatásában, pedig egyelőre nem látszik, hogy pontosan mikor térhet vissza a zavartalan utazgatások időszaka. Mégis, a belföldi kínálat biztosan megtérülő befektetéseinek számító balatoni turisztikai szolgáltatásokban a főszezonra már az önkormányzatok is felvehetik a versenyt, mivel a kormány támogatásával további fejlesztések zajlanak a tó körül, ami minőségileg is erősebb vízparti kínálatot jelent.

A várakozások szerint a nyárra már reneszánszát élheti a legnépszerűbb magyarországi üdülőtérség, sőt, az egész belföldi piac, amely azt is megalapozza, hogy jövőre megvalósuljon a tervek szerinti gyors felzárkózás a teljes ágazat szintjén – ez a nemzetgazdaság felpörgését is megtámogatja, hosszabb távon is.

Ebben óriási szerepe van annak, hogy az elvonások, megszorítások politikája helyett továbbra is biztosítja a kormány a fejlődésre, biztos jövőre szánt pénzeket.

A belföldi piac újabb szintugrását hozza, hogy például országszerte több mint nyolcvan csillagtetős fürdő, azaz szabad strand újul meg a 2021-es üdülési szezon kezdetéig.

A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) támogatásának köszönhetően a balatoni strandfenntartó önkormányzatok között van, amelyik 80-100 millió forintot költhet fürdőhelye korszerűsítésre, de a kisebb üdülőhelyeknek is jut 30-60 millió a szükséges fejlesztésekre.

Emlékezetes, az MTÜ strandfejlesztési programjának első évében, 2018-ban az ország 40 településének 55 fizetős strandja együttesen kétmilliárd forintot kapott infrastruktúra-korszerűsítésre, 2019-ben 43 szabad strandnak jutott együttesen 4 milliárd forint. Ezután 2020 elején először 90, majd november végén 80 szabadtéri fürdő korszerűsítésére ítéltek oda együttesen 3-3 milliárd forintot.

A Balaton déli partján a 13 strandfenntartó önkormányzat közül a fonyódi a korábbi félmilliárdos támogatás után további 180 millió forintot költhet hat strandja korszerűsítésére, míg Balatonlelle csaknem 30 millió fordíthat a Napfény strand és élményfürdő, továbbá a szabad strand családbarát szolgáltatásának gazdagítására. Balatonboglár – ahol a jövő évtől minden strand ingyenes lesz – elsősorban a kisgyerekes családokra készül az új fejlesztésekkel, és természetesen Szárszó, Földvár, Zamárdi és Siófok is kap MTÜ-támogatást a hasonló korszerűsítésekre.

A tervek sora hosszú: az északi parton, például Balatonalmádi mindhárom strandján lesz immár elegendő mosdó, és baba-mama szobákat is kialakítanak, a fürdőhelyen kívül pedig a horgászok és a sétálók számára is biztosítanak tisztálkodási lehetőséget.

Tovább vizsgálva a fejlesztéseket, érdemes megemlíteni, hogy miközben a keszthelyi Festetics Kastélymúzeumban folytatódnak a turisztikai fejlesztések, a kormány által biztosított 400 millió forintból hamarosan befejeződnek a város Balaton parti városrészén megvalósuló ötmilliárd forintos beruházás ötletgyűjtő munkái is.

Ennek kapcsán a térség országgyűlési képviselője, Manninger Jenő úgy nyilatkozott, hogy a húszezer lakosú város vízparti területét úgy kell kialakítani, hogy az egész évben vonzó turisztikai célállomás, családi-, sport- és szabadidőpark legyen. Keszthely három strandjának nyárra záródó korszerűsítésére, és egy újabb vízitúra-megállóhely építésére csaknem 300 millió forintot kap a helyi önkormányzat.

Fürdőkomplexum Győrben

-A leromlott állapotú győri strandmedencék az árvizek miatt helyrehozhatatlan sérüléseket szenvedtek. A folyók városa megérdemel egy, a hírnevéhez méltó fürdőkomplexumot, ami tovább bővíti Győr turisztikai kínálatát, és növeli a látogatók számát új vonzerőként – idézett a Magyar Nemzet érdeklődésére Dézsi Csaba András, a város polgármestere sajtónyilatkozatából az önkormányzat kommunikációs és szervezési osztályának vezetője.

Szentgyörgyi Anna elmondta: a Modern Magyar Városok program költségvetéséből Győrnek juttatott 21,36 milliárd forintból egy, a párját ritkító vízi csúszda-paradicsom valósul meg, ahol a gyermekeket tematikus medencék, pihenő- és élményelemek, innovatív és interaktív, készségfejlesztő vizes játékok várják. Része a tervnek egy többszintes, 530 gépkocsinak helyet adó parkoló is, amelyben elektromos autók töltésére is biztosítanak lehetőséget.