A GVH Magyarországra hozza a világ versenyhatóságait

A COVID-19 világjárvány okán idén első alkalommal virtuális formában került megrendezésre az International Competition Network (ICN) éves konferenciája. A 20. jubileumi ICN-konferenciának remélhetőleg már a megszokott módon, személyes részvétellel adhat otthont a Gazdasági Versenyhivatal a jövő évben Budapesten.

Az ICN idei éves konferenciájára szeptember 14-17. között került sor. Az immár 19. alkalommal megrendezésre került konferenciát az amerikai versenyhatóságok, az US Federal Trade Commission (FTC) és az US Department of Justice’s Antitrust Division (DOJ) szervezték.

A konferencia számos aktuális, kiemelt érdeklődésre számot tartó, elsősorban a digitális világhoz kapcsolódó témát érintett.

A találkozó központi kérdésévé vált, hogy miképpen reagálhatnak világszerte a versenyhatóságok a kirobbanó gyorsasággal fejlődő és változó digitális gazdaság kihívásaira.

Az rendezvény online formájának előnyeként megemlítendő, hogy a korábban szokásos 500-550 résztvevő helyett a virtuális rendezvényen gyakorlatilag korlátlan számban tudtak bekapcsolódni a szakmai viták követésébe a versenyjogi szakemberek, versenyhatósági szakértők, ügyvédek, bírók, egyetemi szakemberek és versenyjogászok a világ bármely részéről.

A konferencia szervezési jogát a 2021-es évre a magyar Gazdasági Versenyhivatal nyerte el, amelynek tervezett időpontja 2021. október 12-15.

Rigó Csaba Balázs elnök az idei konferenciát lezáró beszédében meghívta az ICN tagokat a Budapesten megrendezésre kerülő jubileumi, 20. konferencián való részvételre. A GVH 2021-es rendezvényre invitáló kisfilmjét a résztvevők a záróbeszéd végén tekinthették meg.