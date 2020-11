A hazai fuvarozók üdvözlik a magyar kormány fellépését a mobilitási csomag ellen

A magyar kereset éppen azokat a pontokat vitatja, amelyekről a mobilitási csomag elfogadását megelőző időszakban a legélesebb viták folytak.

A hazai fuvarozói érdekképviseletek támogatják a magyar kormányt az unió mobilitási csomagja miatt indított perben – írja hétfői számában a Magyar Nemzet. A magyar kereset szerint a jogszabályok diszkriminatívak, ellentmondanak az EU alapelveinek és többlet-környezetterhelést okoznak.

A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE) üdvözli a magyar kormány fellépését a mobilitási csomag jogszerűtlennek vélt pontjai ellen. A magyar kereset éppen azokat a pontokat vitatja, amelyekről a mobilitási csomag elfogadását megelőző időszakban a legélesebb viták folytak – közölte a lap kérdésére Árvay Tivadar, az érdekképviseleti szervezet kommunikációs vezetője.

A lap emlékeztet arra, hogy a csomag első elemei már hatályosak: augusztus óta a cégeknek biztosítaniuk kell, hogy a járművezetőik négyhetente hazatérjenek és tilos a 45 órás vagy annál hosszabb heti rendszeres pihenőt a járművek kabinjában tölteni. A magyar cégek szinte kivétel nélkül megfelelnek ennek az elvárásnak, a gépkocsivezetők egy-két, de legfeljebb háromhetente hazatérnek Magyarországra. A kabintilalom pedig valójában azért jelent problémát, mert nincs megfelelő számú és minőségű parkoló és szálláshely az EU-ban, amely alkalmas befogadni ilyen számban a járműveket és a gépkocsivezetőket.

A csomag további pontjai a következő másfél évben vagy annál később lépnek életbe. Ide tartozik például a gépkocsivezetők javadalmazásának szabálya, ami azt jelenti, hogy a jövőben a sofőröket is kiküldött munkavállalóként kell kezelni, és számukra azt a javadalmazást kell biztosítani, amelyet az általuk érintett országok gépkocsivezetői kapnak. Az MKFE – és a mostani keresetében a magyar kormány is – vitatja ezt a szabályt, álláspontja továbbra is az, hogy a gépkocsivezető nem tekinthető kiküldött munkavállalónak, nem azonos a státusa egy állandó munkahelyen tevékenykedő építőipari munkással vagy mezőgazdaságban dolgozó emberrel.

A csomag további pontjai közt van a járművek nyolchetenkénti hazatérése a székhely szerinti országba. Ez kimondottan diszkriminatív intézkedés, azokat az EU-tagokat, amelyek nem a centrumban vagy például szigeten találhatók, kifejezetten hátrányosan érinti. A járművek utaztatása komoly költségnövekedést jelent majd, és szembe megy a zöldcélokkal is, arról nem is beszélve, hogy ezek a felesleges üresjáratok az infrastruktúrát is terhelik – mondta az MKFE kommunikációs vezetője.