A magyar gazdaság továbbra is az Európai Unió élmezőnyéhez tartozik

Elmondta, hogy az idén új, hosszabb futamidejű állampapírok is megjelennek majd a piacon, amelyekkel szeretnék lekötni a lakossági többletjövedelem egy részét. Az a céljuk, hogy a devizában fennálló államadósság további csökkenése érdekében a teljes lakossági állampapír-állomány érje el a tizenegyezermilliárd forintot, tehát duplázódjon meg a 2018. évihez képest. Most hétezer-ötszázmilliárd fölött tartunk – tette hozzá.

Az egyszámjegyű szja bevezetésére vonatkozó kérdésre úgy felelt, hogy az – sok más javaslattal együtt – továbbra is az asztalon van. Egyszerre bevezetni a háromgyermekes édesanyák élethosszig tartó adómentességét és az egy számjegyű szja-t azonban valószínűleg olyan ugrás lenne, ami az államháztartás korlátaiba ütközne.

„Úgy számolunk, hogy még háromszázezer embert be lehet vonni a magyar munkaerőpiacra” – jegyezte meg Varga Mihály.

A tavalyihoz hasonlóan az idei is jó éve lesz a magyar gazdaságnak Varga Mihály pénzügyminiszter óvatosan optimista várakozása szerint. Ennek érdekében a kormány újabb szerkezetátalakító, beruházás- és foglalkoztatás-ösztönző, adócsökkentő, az otthonteremtést és a lakásfelújításokat támogató lépésekre készül.