A világ legjobb rendezvényszervezői közé került a magyar Lounge Group

A legjobb 50 rendezvényszervező vállalat közé választották egy globális versenyen elért eredményei alapján a magyarországi Lounge Groupot.

A rangos Eventex Top50 listán 24 különböző országból szerepelnek vállalatok, hazánkat egyedüliként a kommunikációs ügynökség képviseli – írja a vállalat közlése nyomán a Világgazdaság.

A magyar szakembereknek járó nemzetközi elismerés elsősorban az elmúlt időszak két jeles eseményének, a tavalyi Bryan Adams Szuperkoncert és a V4 Future Sports Fesztivál magas színvonalú megrendezésének köszönhető.

Nemzetközi szakértők, tapasztalt rendezvényszervezők, újságírók, szakmai szövetségek képviselői és véleményvezérek, valamint iparági vezetők alkották annak a nemzetközi versenynek a zsűrijét, amely a közelmúltban több magyarországi esemény megrendezéséért is díjazta a magyarországi Lounge Group szakembergárdáját. Az elismerések eredményeként most – egyedüli hazai vállalatként – a rendezvényszervezők globális top50 listájára is felkerült az ügynökség.

A járványhelyzet és a nyomában járó gazdasági visszaesés az elsők között érintette a rendezvényszervezésből élőket. Az ilyesfajta elismerések segítenek magára találni a piacnak, a szereplők számára motivációt jelent, ha a hazai fesztiválokra, koncertekre, rendezvényekre a nemzetközi szakma is elismeréssel tekint.

A lazítással ráadásul újra szaporodnak az események, egyre több magas színvonalú rendezvényre mehetnek a magyarok.

„Óriási elismerése a magyar rendezvényszervezőknek és a rendezvények hátterét biztosító számtalan magyar vállalkozásnak, hogy egy globális szervezet több kategóriában is dobogósnak, vagy egyenesen a legjobbnak ítélte ezeket a magyarországi nagyrendezvényeket.

A díj azt mutatja, hogy nemzetközi szinten is versenyképesek a hazai szakemberek. A magyaroknak adott a lehetőség, hogy rendszeresen világszínvonalú eseményeken vegyenek részt„

– mondta el az elismerés kapcsán Szirtesy Zsuzsa, a Lounge Groupba tartozó Moonlight Event egyik ügyvezetője.

Az Eventex globális top50 listájának élmezőnyét európai vállalatok uralják, de erőteljes rajta az Egyesült Államok jelenléte is, ők kilenc ügynökséggel szerepelnek. Oroszországból 5, Németországból és az Egyesült Királyságból 4-4 cég került fel, összességében pedig 24 országból szerepelnek a listán ügynökségek, köztük egyelőre egyedüli magyarként a Lounge Group. A listára kerülés az előző években elért versenyeredményeken alapul. A magyar ügynökség idén három pályázattal is pontszerző lett a Global Eventex Awardson.

A nemzetközi szakemberekből álló zsűri a Szerencsejáték Zrt. számára szervezett Bryan Adams Skandináv lottó Szuperkoncertet és a V4 Future Sports Fesztivált illette több kategóriában arany és bronz elismerésekkel. Az események 39 ország 444 pályázott rendezvénye között diadalmaskodtak.

”Az Eventex Index top50-be jutás nem könnyű feladat. A Lounge Group minden elismerést megérdemel ezeknek az emlékezetes eseményeknek a megszervezéséért„ – kommentálta Ovanes Ovanesian, az Eventex társalapítója.