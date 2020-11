Az év végére ismét megnőtt az igény a kölcsönzött munkaerő iránt

Két kézműves vásár is működik hétvégenként az ünnepi időszakban Szegeden. A Mars téri piacon és a Bárka Kézműveskikötőben is szétnéztünk szombaton és megállapítottuk: bár nincs idén a belvárosban rendezvény, az ott megszokott termékek többségét most is be lehet szerezni.