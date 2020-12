Biztató jelek a gazdasági kilábalásra

Jelentősen meghatározza a gazdaság idei harmadik és negyedik negyedéves teljesítményét, hogy a koronavírus-járvány második hullámában – ellentétben az elsővel – nem állt le az ország, a döntéshozók a védekezés során végig kiemelt figyelmet fordítottak, s fordítanak ma is a gazdasági működés fenntartására.

Bár sokkal több tapasztalatunk van már, mint volt márciusban, a pandémia körüli bizonytalanság továbbra is fennáll – írja a Magyar Nemzet. A jövőre nézve azonban egyes tényezők már bizakodásra adnak okot, amelyek tovább erősíthetik a magyar gazdaság ellenállását a vírus válságot okozó szövődményeivel szemben – derül ki a Danube Capital legfrissebb (decemberi) Negyedéves Makrogazdasági Kitekintőjéből.

A kis és közepes vállalkozások (kkv) fejlődését makrogazdasági és ágazati elemzéssel, vállalatértékeléssel, valamint piackutatással támogató társaság decemberi kiadványában megállapítja, hogy a legutóbbi, októberi előrejelzésük publikálása óta fokozatosan szigorodtak a járványügyi intézkedések Magyarországon és a szomszédos országokban is, ahogyan azt várták. Az elmúlt időszakban ugyanakkor számos nagy múltú gyógyszeripari cég vakcinája megkapta a szükséges engedélyeket, amelyeket a közeljövőben még újabbak követhetnek. Jó néhány helyen már megkezdődött a lakosság oltása, több, szomszédos vagy közeli országban pedig – ahogy itthon is – azt jelezték, hogy december 27-én startolnak az első vakcina-sorozat beadásával.

Mint ismert, az Európai Unió és Magyarország is több forrásból jegyzett elő oltóanyagot.

Ahogy a lakosság egyre szélesebb köre kapja majd meg valamelyik vakcinát, a járványügyi intézkedések fokozatos feloldása is lehetővé válik. Mindaddig azonban, s az időpontot ma még meglehetősen nehéz megjósolni, folyamatosan a bizonytalan helyzethez kell alkalmazkodnia a gazdasági folyamatoknak és az ellátási láncoknak is. Mindezeket figyelembe véve, a Danube Capital a legfrissebb előrejelzésében Magyarországon 2020-ban 5,7 százalékos éves átlagos GDP (bruttó hazai termék)-visszaesésre, 2021-ben pedig 4,5 százalékos gazdasági növekedésre számít. A Negyedéves Makrogazdasági Kitekintő főbb üzenetei között a Danube Capital szakértői ugyanakkor a járvány második hullámának elhúzódó és az elsőnél sokkal hangsúlyosabb jellegének dacára, több olyan kedvező jelre is felhívják a figyelmet, amelyek a magyar gazdaság „immunrendszerének” erősödésére utalnak.

Elsőként a kedvező munkaerőpiaci folyamatokat emelik ki, rámutatva arra, hogy hazánkban jelenleg, az ezt megelőző időszakhoz képest is magasabb foglalkoztatási adatokkal állunk szemben. Hozzátéve azonban rögtön azt is, hogy ezekben a számokban még nem érezhető a második hullám hatása. Az viszont egyértelmű, hogy

az őszi-téli, az első hullámhoz képest mérsékeltebb korlátozások kevesebb munkahely elvesztését indukálják, mint ami március-áprilisban bekövetkezett.

Másodikként, még ugyancsak a munkaerőpiacnál maradva, a Danube Capital szakértői 2021-től a nemzetgazdasági szintű foglalkoztatás növekedésére számítanak. Jóllehet, a 2019-ben megfigyelhető két számjegyű bérnövekedés 2020-ra lelassul, s szerintük egy számjegyűvé (9,1 százalék) válik, ahogyan az átlagbér-dinamika csökkenő üteme is folytatódhat.

Harmadikként, a fogyasztás tekintetében a prognózis készítői idén kismértékű, 0,8 százalékos növekedésre számítanak, utána azonban már lendületesebben bővülést várnak: 2021-ben 4,1, míg 2022-ben kereken 4 százalékos.

Negyedikként a Danube Capital munkatársai úgy ítélik meg, hogy a nemzetgazdasági beruházások volumene 2020-ban visszaesést mutathat mindegyik (a vállalati, a lakossági és a kormányzati) szegmensben. A gazdaság helyreállásával párhuzamosan 2021-től azonban a privát beruházások (vállalati és lakossági beruházások), illetve a kormányzati beruházások is dinamikus elindulhatnak felfelé – fűzik hozzá.

Ötödikként említve az export alakulását, a szerzők utalnak rá, hogy a negatív kilátások idén jelentősen ronthatják a magyar gazdaság teljesítményét, miközben hangsúlyozzák, hogy az exportpiaci részesedésünk 2020-ban és 2021-ben is növekedhet.

A külső kereslet ugyanakkor idén még jelentős visszaesést mutathat, amelyet 2021-ben dinamikus felpattanás követhet.

Végül, de nem utolsó sorban, hatodikként a fiskális stimulusra – azaz a költségvetési növekedést serkentő lépések összességére – is kitér az elemzés, megjegyezve, hogy az kulcsponti támogatója lehet a jövő évi gazdasági növekedésnek.