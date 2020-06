Hazánk a járvány dacára is megtartotta versenyképességi pozícióját

Magyarország továbbra is vonzó nemzetközi befektetési célpont.

A svájci IMD (Institute for Management Development) vezetőképző és gazdaságkutató intézet nemzetközi versenyképességi rangsorában Magyarország a világméretű járvány dacára is megtartotta pozícióját. Továbbra is vonzó nemzetközi befektetési célpont,

a legfontosabb relatív vonzereje: az unió egyik leggyorsabban növekvő gazdasága, a versenyképes adószabályozás és a képzett munkaerő

– közölte kedden a Pénzügyminisztérium.

A közlemény ismerteti: az IMD felmérése Szingapúrt helyezte a versenyképességi rangsor élére, mögötte Svájc és Dánia szerepel. A rangsorban 2018-hoz képest nem változott Magyarország helyezése: a 47. helyen áll. Az idei adatokban egyértelműen tükröződnek a közelmúlt gazdasági eredményei és intézkedései. A belgazdaság alfaktorban 5 helyet lépet előre az ország (az eddigi legkedvezőbb 18. helyre), ami a gyors növekedésnek és a magas beruházási rátának köszönhető. A nemzetközi befektetések alfaktorban 23-mal javult Magyarország pozíciója (a 40. helyre) a javuló működőtőke-befektetési adatoknak köszönhetően, míg a foglalkoztatás alfaktorban 14 hellyel lépett előre (szintén az eddigi legkedvezőbb 20. helyre) a növekvő foglalkoztatásnak és a csökkenő munkanélküliségnek köszönhetően.

A járvány kitörését megelőzően a magyar gazdaság az Európai Unió egyik leggyorsabban növekvő gazdasága volt, amely egészséges szerkezetben, fegyelmezett költségvetési gazdálkodás és csökkenő államadósság mellett mutatott tartósan magas ütemű növekedést. Most kiemelt cél a koronavírus által okozott gazdasági károk enyhítése és a gazdaság újraindítása,

a kormány a tervszerű és célzott gazdaságvédelmi lépésekkel a munkahelyek védelmét, a vállalkozások megmaradását és a családok megélhetését kívánja támogatni

– írta a PM.

A célok elérése érdekében folytatja munkáját a Nemzeti Versenyképességi Tanács is, amelynek eddigi munkája révén már több területen sikerült javítani az ország versenyképességén – áll a közleményben.