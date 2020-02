Így kell napelemes rendszerre pályázni

Nem úri huncutság a napelemrendszer kiépítése otthonra. A napsugárzásból előállított energia csökkenő ára miatt és ökológiai okokból is egyre népszerűbb. De mik a feltételei a napelemrendszerek kiépítésének, illetve milyen pályázati lehetőségek kínálkoznak.

Belterületi lakosok olyan hitelkonstrukcióban telepíthetnek napelemrendszert, amelyben a kamat 0 százalékos, és 5 millió forintig jelzálogteher-mentes. Ehhez csupán 10 százalék önerővel kell rendelkeznie az ingatlantulajdonosnak. A tapasztalat azt mutatja, hogy a havi villanyszámla összege nagyjából megfelel a hitel törlesztőrészletének összegével. Az ingatlanbazar.hu portál összeállításának segítségével nézzük meg részletesen, hogy is van ez!

Ha napelem, akkor pályázat

Az állam 0%-os kamatú hitellel támogatja a lakóépületek energiahatékony felújítását, ezen belül a napelemes rendszerek telepítését is a GINOP-8.4.1/A-17 és a VEKOP-5.2.1-17 lakossági programon keresztül. A támogatási program azok számára is elérhetővé teszi a beruházást, akik nem rendelkeznek a napelemes rendszer teljes árával, mivel az induláshoz elég 10%-nyi önerő. A fix, forintalapú törlesztés 0% THM mellett valósul meg. Természetes személyek 500 ezer és 10 millió forint közötti összeget igényelhetnek. Ötmillió forintos hitelösszegig biztosíték sem szükséges. A futamidő 5 és 20 év között változik. Ez a belterületi lakosok számára meghirdetett pályázat.

– A tapasztalat azt mutatja, hogy a havi villanyszámla összege lefedi a hitel törlesztőrészletének összegét

– tájékoztatta az ingatlanbazar.hu portált Harcsa-Pintér Sándor, a 3 Comm Line Kft. szakértője.

Persze hiteligényléskor több feltételnek is meg kell felelni: a pályázó

lakhelye vagy tartózkodási helye legyen a beruházás helyszíne, és tulajdoni hányaddal rendelkezzen az érintett ingatlanban, illetve ötmillió forintos hitelösszeg felett tudjon felmutatni biztosítékot is.

A kizáró okokat szintén érdemes tisztázni: az igénylő

ne szerepeljen a KHR-adatbázisban korábbi hitelmulasztás miatt, ne legyen adó- vagy köztartozása és hatvan napon túli közüzemidíj-tartozása, illetve ne szolgáltasson be hamis adatokat.

Tanyára, falura is

Létezik napelempályázat külterületi tanyákon élők számára is. Ennél az utófinanszírozott konstrukciónál 95 százalékos támogatás mellé csupán 5 százaléknyi önerőt kell felmutatnia a tulajdonosnak. Egy másik pályázati lehetőség a falusi csokhoz kapcsolódik: a legfeljebb 10 millió forintnyi falusi csokból 5 millió forint az ingatlan energiahatékonyságot növelő korszerűsítésre fordítható. Ennek keretében pályázható meg napelemrendszer kiépítése.

Cégek számára 1,5–3 millió forintnyi támogatás igényelhető 7,5–15 kilowattos rendszerek megvalósítására. Az ekkora napelemrendszerek a havi villanyszámlából 60–70 ezer forintot váltanak ki. A nagyobb rendszerek megvalósításához is létezik pályázati lehetőség.

A rendszer kiépítése lépésről lépésre

1. Árajánlatkérés

Célszerű több, napelemmel foglalkozó cégtől is árajánlatot kérni. Ehhez szükséges tudnia, mennyit fizet egy hónapban a villanyért (villanyszámla), illetve mennyi áramot fogyaszt egy évben. Ugyanis ezen adatok alapján határozható meg, mekkora fogyasztású rendszert ajánlott kiépíteni otthonában.

– Magánházak esetében a rendszer méretét legalább egy, de lehetőség szerint inkább két év elszámoló áramszámlája alapján érdemes meghatározni – javasolja Harcsa-Pintér Sándor.

2. Helyszíni felmérés

Az árajánlat-készítést helyszíni felmérés előzi meg. (Bár van olyan cég is, amelyik nem ragaszkodik ehhez, és csupán Google-térkép segítségével számol.) A szakemberek felmérik a tető nagyságát, tájolását, teherbíró képességét, valamint az elektromos csatlakozási pontot.

3. Az energetikai tanúsítvány beszerzése

A kivitelező nagy valószínűséggel ajánl önnek energetikus szakembert, aki alaposan szétnéz otthonában: végignézi a nyílászárókat, a ház terveit, a szigetelést, és minden olyan információt begyűjt öntől, amely alapján részletes energetikai tanúsítványt készít – két példányban. Ennek is van költsége, nagyjából 50-60 ezer forint, de elvileg ez már szerepel a kivitelezőtől kapott árajánlatban.

4. Hiteligénylés

Amint ezeket a megrendelő és a kivitelező megkapta, ön mint megrendelő már mehet is a bankba hitelt kérelmezni (amennyiben nem önerőből kívánja finanszírozni a beruházást). Ezt csakis MFB-pontként nyilvántartott pénzintézetben, vagyis a Magyar Fejlesztési Bank hálózatába tartozó intézményben tudja elintézni, ilyenből körülbelül 650 van az országban.

Ezeken kívül szükség van az ingatlantulajdonos mint megrendelő és egyben hiteligénylő keresetigazolására is. A beruházás 90 százaléka igényelhető meg hitelként, 10 százalék önerőt a megrendelőnek kell biztosítania még a kivitelezés előtt. Fontos tudni, hogy ha az ingatlannak több tulajdonosa is van, mindenkitől kell a beruházásról szóló, hozzájáruló nyilatkozat. És természetesen a hitelkérelmi nyomtatvány sem maradhat otthon.

Szerencsés esetben ön olyan kivitelezőt választott, amelyik ügyesen és gyorsan koordinálja a papírmunkát is, így hasznos tanácsokkal segítheti önt a hiteligénylésnél.

5. A kölcsönszerződés aláírása

A hitelszerződést csakis személyesen lehet aláírni – kedvező elbírálás után. Erről egyébként a kivitelező is tájékoztatását kap a banktól. A napelemes rendszer kiépítése csakis ezután kezdődhet meg.

6. Az engedélyeztetési folyamat elindítása

Szerencsére nem az ön dolga elindítani az engedélyeztetési folyamatot, hanem a kivitelezőé. Az engedélyt az áramszolgáltató adja ki, ám ez több hónapot is – de kettőt-hármat biztosan – igénybe vehet. Először be kell jelenteni az igényt, ezután a szolgáltató válaszol az igénybejelentésre, majd el kell készíteni a csatlakozási dokumentációt, illetve a szolgáltatónak jóvá kell hagynia azt. Ez azzal is jár, hogy a szolgáltató új mérőórát szerel fel az ingatlannál, de ez csak a teljes folyamat legvégén történik meg.

7. Kivitelezés

Ha az engedély megvan, kezdődhet a rendszer kiépítése, ami nagyjából 2-3 napos munkát jelent – természetesen az ön otthonánál.

8. Hitelfolyósítás

Amint kész a tejes kivitelezés, a munkát elvégző cég elküldi a teljesítést igazoló és a végső elszámoláshoz szükséges dokumentumcsomagot hitelező pénzintézetünknek, ahonnan ezután már utalják is a megítélt kölcsönösszeget a kivitelezőnek.

Harmincöt év élettartam, tíz év megtérülés

A legpraktikusabb a tetőre szerelni a napelemes rendszert, mert ott nincs útban. Ha a tetőszerkezet tájolása, formája vagy a hasznos alapterület nem megfelelő, például a tetőtéri ablakok, kémények elhelyezkedése vagy egyéb árnyékhatás miatt, inkább ne a háztetőre kerüljön, hanem a kertbe, fém- és faállványzatra, garázstetőre. A lényeg: a nap minél hosszabb ideig süsse a napelemeket.

Napelemrendszert hosszú távra érdemes tervezni, legalább 30-35 évre. Ehhez viszont minőségi termékekbe kell beruházni. Akár 20% minőségbeli eltérés is lehet a felső- és középkategóriás eszközök, illetve az alacsonyabb színvonalúak között. A megtérülés ideje a rendszer méretétől és a beépített eszközök minőségétől függ. Minőségi eszközökből nagyjából bruttó 2,5 millió forintért kivitelezhető mindenestül, az összes szükséges adminisztrációval együtt egy 5 kW-os napelemes rendszer. A beruházás összege nagyjából 10 év alatt térül meg.

– Minőségi napelemet vásároljon, amely 25 év után is legalább 80 százalékon dolgozik! Létezik olyan napelem és technológia, amely okosrendszerként akár negyedóránként nyomon követi az áramtermelést

– tanácsolja Harcsa-Pintér Sándor.

Így működik A napelemrendszerek a Nap energiájával működnek: elektromosságot állítanak elő a napfényből tiszta, környezetbarát és széles körben alkalmazható módon. A fotovoltaikus napelemrendszer közvetlenül alakítja át a Nap sugarait elektromossággá. Az így előállított napenergia azonnal felhasználható otthonunkban, tárolható akkumulátorokban, vagy betáplálható az elektromos hálózatba. A telepített PV-rendszerek döntő többségét rákötik az országos áramhálózatra. A termelt váltóáramot betáplálják a helyi áramhálózatba egy mérőműszeren keresztül.

Borítóképünk illusztráció