Izer Norbert: beküldték a százmilliomodik online számlát

A 2018. július 1-jén bevezetett rendszert az Európai Bizottság is elismerte.

A nyáron újabb fokozatba kapcsolt az online számlázás, így már a százmilliomodik online számla is beérkezett az adóhatósághoz – tájékoztatta az MTI-t Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára.

Július 1. előtt havonta átlagosan 2,1 millió számláról érkezett adat az adóhivatalhoz, ez a szám már júliusban több mint a tízszeresére, 22,8 millióra emelkedett – mondta Izer Norbert.

Kiemelte, hogy a 2018. július 1-jén bevezetett online számlarendszert az Európai Bizottság is elismerte. Az áfarésről szóló, szeptember 10-én megjelent bizottsági tanulmányban szereplő táblázat szerint 2018-ban Magyarországon csökkent a legnagyobb mértékben (5,1 százalékponttal) az adóelkerülés.

Hozzátette, hogy 2019-ben az adóelkerülési mutató még tovább javult, nemcsak régiós versenytársait előzte meg Magyarország, de még az adótudatosság egyik mintaállamát, Dániát is.

Magyarországon az áfarés feleannyi, mint a régióban, tavaly 6,6 százalék volt az adóelkerülés mértéke, míg a régióban az átlag csaknem 14 százalék – részletezte az államtitkár.

A folyamatot erősítő online számlarendszerbe már több mint 910 ezren regisztráltak. Július 1. óta 15 százalékkal nőtt a regisztrált vállalkozások száma, akkortól ugyanis már értékhatártól függetlenül minden vállalkozói számlaadat, így az is, amely kevesebb, mint 100 ezer forint áfaösszeget tartalmaz, be kell, hogy érkezzen az adóhivatalhoz – jegyezte meg Izer Norbert.

Az államtitkár szerint a regisztrációt a koronavírus-járvány miatt, a július 1. és szeptember 30. közötti időszakra vonatkozó szankciómentes időszak sem befolyásolja, hiszen a mulasztási bírság alóli mentesülésnek egyetlen feltétele van, a regisztráció.

A legtöbb vállalkozó a szankciómentes időszak ellenére sem hagyta az utolsó pillanatra az átállást, és értékhatártól függetlenül minden belföldi adóalanynak kiállított számlájáról küld adatot az adóhivatalba.

Az egyre erősebbé váló adótudatosság is közrejátszhatott abban, hogy jelenleg az összes beérkező számlaadatnak több mint 90 százalékát a 100 ezer forint alatti áfatartalmú számláról küldték be – fejtette ki Izer Norbert.

Felhívta a figyelmet arra, hogy október 1-től már minden vállalkozói számlát látni fog az adóhivatal, ez amellett, hogy új dimenziókat nyit a NAV ellenőrzési munkájában, egyre több, a gazdálkodóknak nyújtandó szolgáltatás (például áfabevallás kiajánlása) lehetőségét teremti meg.

Az online számlarendszer adatai ugyanis a számlázási láncok valós idejű feltárásától, a kieső adóbevételek biztosításán át azt is lehetővé tették, hogy a koronavírus-járvány alatt a kkv szektor részére rövidebb idő alatt kerülhettek kiutalásra a visszaigényelt áfaösszegek, hiszen a rendelkezésre álló adatok alapján gyorsan kiszűrhetők a jogosulatlan áfa-visszaigénylők.

A rendszer a tisztességes adózóknak is segít észlelni az apróbb könyvelési, bevallási hibákat, így azokat saját maguk is javíthatják, és partnereik adatszolgáltatásait is kontrollálhatják, vagy felhasználhatják az üzleti belső folyamataikban – tette hozzá az államtitkár.