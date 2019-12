Jó évjáratra számítanak a villányi bortermelők

A mennyiségét tekintve jó átlagos, minőségében pedig kiváló volt az idei szőlőtermés – közölte a 2500 hektáros szőlőtermő-terület hegyközségi tanácsának titkára a szüret utáni jelentések alapján.

Nagy Gergely közlése szerint a termőterület jelentős részében az idén is kékszőlőt termesztettek a gazdák, ez az arány néhány százalékponttal még magasabb is, mint korábban. A borvidék 81 százalékát lefedő kékszőlők közül is a legnagyobb területeken a borvidék testes és karakteres vörösborait adó fajták termettek.

A cabernet sauvignont 421, a cabernet franc-t 333, míg a kékoportót 342 hektáron szüretelték. Jelentős területről gyűjtötték még be a merlot és a kékfrankos termését, előbbi 284, utóbbi 285 hektáron termett 2019-ben.

Nagy Gergely szerint a termésátlagok az elmúlt évek viszonylatában jónak tekinthetők, de a kékoportó kiemelkedő eredményekkel zárt, hektáronként átlagosan 90 mázsát hozott. A kékfrankosból hektáronként 84, merlot-ból 77, cabernet sauvignonból 60, míg cabernet franc-ból 64 mázsát szedtek le.

A hegyközségi titkár közölte, a megtermelt borok egy kisebbik része került mindeddig forgalomba, elsősorban a korai illatos fehérborok, rizlingek, nagyobb arányban a portugieserek és a rosék.

A testes vörösek legnagyobb része a következő hónapokban vagy csak 2020 végén, 2021-ben jelenik meg a kínálatban, jelezte.

A szakember emlékeztetett arra, hogy a késő tavaszi, nyári rendszeres csapadék kihívások elé állította a gazdákat, hiszen rendszeresen kellett védekezniük a gombabetegségek ellen, emellett számos alkalommal kényszerültek szellősebbé tenni a tőkéket a levélzet ritkításával. A feladatok inkább a kisebb termelőket érintették, a nagy pincészetek számára nem okoztak mindezek problémát, tette hozzá. Kárpótolta a gazdákat Nagy Gergely szerint az érési folyamat utolsó fázisában a nyár végi, őszi száraz, napos, meleg időjárás.

Az ültetvényeken a szüret után elkezdődtek, mára be is fejeződtek a talajmunkák, a nagyobb borászatok már javában metszik a szőlőt. Utóbbi folyamat egészen tavaszig eltart, hiszen ez a munka nem gépesíthető.

Az évente mintegy félmillió palack bort értékesítő, Az Év Pincészete díj idei versenyében győztes borászat vezetője, Günzer Tamás azt mondta: gazdaságában a termés minősége és mennyisége is kiváló volt. Szerinte ez annak köszönhető, hogy

a szőlő érésének végén szinte végig napos volt az időjárás, így „tökéletes egészségi és teljes érési állapotban” tudtak szüretelni.

A vörösborok elmondása szerint testesek, tökéletes színanyagúak, méltóak a megszokott villányiakhoz. Kiemelte:

a késői szüretelésű vörös fajtákból készülő borok a mediterrán jellegű klíma miatt magas, nem ritkán 15-16 százalékos alkoholtartalommal rendelkeznek, ami a kiváló évjáratok jellegzetessége.

A borász szerint minden újbor kiváló minőségű, személyes kedvence a 2019-es rosé és a mont blanc.

A szakemberek szerint a Villányban megtermelt borok 5-10 százaléka kerülhet külföldre, ugyanakkor a következő években várhatóan erősödni fog az exportra kerülő borok aránya. Értékesítési problémáktól idén sem tartanak a villányi bortermelők, a 2019-ben megtermelt mennyiséget bizonyosan el tudják adni az összes fajtából.

Borítókép: Az Év Pincészete 2019 díjjal kitüntetett Günzer Tamás a villányi pincészetében 2019. október 9-én.