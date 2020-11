Karácsonyra az éttermi házhoz szállítás maradhat

Nem készülnek ünnepi programokkal az üzletek, mert bezárhatnak az év végére.

Egyelőre minden nyitvatartással eltelő nap további esélyt jelent a túlélésre a járvány terjedésével apadó bevételek miatt a hazai vendéglátóhelyeken, amelyek már fel vannak rá készülve, hogy a tavaszhoz hasonlóan bármikor a teljes üzletbezárásról születhet kormánydöntés. Abban még bíznak az éttermek, hogy az év végi ünnepi szezonban legalább a konyha üzemelhet.

Örvendetes, hogy nálunk még nem lépett életbe a teljes üzletbezárás, amire több országban néhány hete már vannak példák. Látjuk, hogy a második hullám intézkedései tavaszhoz képest ezekben az országokban feszültebb hangulatban érik a lakosokat, a vállalkozókat. A spanyol turizmusban vagy az olasz vendéglátásban már többször utcára vonultak a szolgáltatók, tiltakoznak a lezárással elvesztett bevétel, a várható csődök miatt. Nálunk jobb a piaci hangulat, a szakma nagyjából beletörődött abba, hogy a járvánnyal végérvényesen megváltoznak a rövid és hosszabb távú kilátások a teljes magyarországi turizmusban – közölte a Magyar Nemzettel Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke.

Annak kapcsán, hogy néhány napja szigorított intézkedések érvényesek a vendéglátásban, a szórakozóhelyeket pedig be kellett zárni, kifejtette: minden egyes, nyitvatartással zajló nap ajándék a vállalkozásoknak, mert amíg üzemelhetnek, van esély a bevételre is, ez a szempont egyértelműen érződik a kormány mostani, nem elkapkodott lépésein.

Az idén példátlanul megrokkant turizmus szereplői, még ha az a megélhetést jelentő forgalom halálát is jelenti, egyetértenek az országos védekezés érdekében fokozódó intézkedésekkel, az egészségünk elsődleges. Ráadásul ezen a területen a szolgáltatások csak egészséges vendégekkel, biztonságos körülmények között tudnak működni, de a munkavállalói oldalról sem érné meg kockáztatni egy-egy megrendelést, ha egyébként azzal járhat, hogy utána két hétre karanténba vonulhat az egész személyzet – fogalmazott.

Ezzel együtt, mint mondta, a kötelező maszkviselés legutóbbi kiterjesztése, miszerint most már csak az asztalnál ülve, a helyben fogyasztás szándékával válhat meg az étterem betérője a száját takaró viselettől, nincsen ösztönző hatással az emberek fogyasztási kedvére.

Nagyon megváltoztak az étterembe járás szokásai az idén és most az őszi hullámban is, az éttermi időtöltést már eddig is alapvetően visszafogta a vírushelyzet. Az, hogy újabban például egy, a pultnál elfogyasztott ital mellé is kell a maszk, nem túl vonzó lehetőség, akkor már sokan inkább otthon iszogatnak.

A tömeg, az összezártság elkerülése érdekében azonban napról napra tűnnek el a vendégek. A még aktívabb hatvanas korosztály, az idősebbek már régen kikerültek a körből, de novemberre már a ­középkorúak, sőt a fiatalok is elmaradnak a hagyományos étkezőhelyekről, félnek a vírustól – vázolta a szakember.

Megjegyezte, egyetértenek a zenés-táncos szórakozóhelyek teljes bezárásával a járványügyi védekezés szempontjából. Mint mondta, a kötetlenebb, alkohol fogyasztásával járó időtöltést nyújtó egységekben, ahol nincs ülőhely, hanem egymáshoz közeli kontaktus kockázatával szórakoznak a megjelentek, tömegesen voltak eddig jelen a zömében fiatal korosztály képviselői, azaz laikus szemmel is láthatóan gócpontot jelentettek.

Kovács László kitért arra is, hogy a vendéglátósok újabb, év végére várt veszteségei minden területen súlyos érvágással érnek fel, a forgalomhiány miatt újra satuba szorult piacon ezzel együtt természetes tisztulási folyamat kezdődött. Túlkínálat vált jellemzővé, miközben az is jó, ha 2021-ben még csak mutatkozhatnak majd a változás kedvező jelei. Egyelőre bizonytalan kilátások vannak, be lehet rendezkedni az ínségesebb piaci időkre. A jövőbeni újraindulás után viszont biztosan csak a korábbinál szűkebb, ám színvonalasabb kínálatnak lehet majd további esélye, vagyis a tisztulás sok szempontból, többek között a tisztességes cégeknek versenyhátrányt okozó szürkegazdasági szereplők eltűnésével is kedvező lehet – jegyezte meg.

Az érdekképviseleti vezető arról is beszélt, hogy egyelőre döcögősen alakul az átállás belföldi vendégekre a budapesti vendéglátós körben, ahol egyébként városszerte rengeteg kisebb-nagyobb, bezárt üzlet már most is mutatja, hogy jelentős lehet a tevékenységtől elköszönő cégek köre. A folyamat viszont szakaszos lesz, mert vannak olyanok is, akik most nem nyitnak ki, de még bíznak a tavaszi kezdetben.

Teljesen padlóra került a rendezvénypiac, de már korábban, nem a mostani intézkedésekkel – folytatta az ipartestület elnöke. A szeptemberi határzárral váltott lejtmenetbe a rendezvények lendülete, októberig sorozatosan kiürült a vendéglátóhelyek, a szervező- és a party service cégek naptára. Mára minden év végére tervezett hagyományos programot lemondtak, vidéken egy-kettő esetében még kivárnak, de tekintettel a zárt térben fokozódó kockázatokra, ezekre sem sok esély mutatkozik már addigra – fűzte hozzá.

Az idén tehát nem lesznek év végi partik, karácsonyi vacsorák, pedig az elmúlt években egyre inkább a dolgozóknak nyújtott év végi jutalom részét jelentették ezek a vállalati rendezvények. Ehelyett a cégek az ajándékozás területén erősíthetnek, ehhez viszont akár csatlakozni is tudnak az éttermek a vendéglátóhelyre jellemző specialitással, tipikus hazai élelmiszerekkel – vetette fel Kovács László.

Emlékeztetett, tavasszal, a legszigorúbban korlátozott időkben nem lehetett helyben fogyasztani a vendéglátóhelyeken, csak elvitelre főzhettek, ekkor terjedt el a házhoz szállítás. Karácsonykor ne legyenek nagy várakozásai a nyilvános asztalnál történő ünnepléshez szokott vendégeknek, legfeljebb előrendelt ételekkel számoljanak biztosan, mert ha fokozódik a járványveszély, mi sem ússzuk meg a bezárást, ezért már nem is nagyon terveznek idén egyéb lehetőségeket az éttermesek – mondta az elnök.

