Már igényelhető a hatmillió forintos állami kölcsön

Miután már az első hónapban, januárban többtucatnyian igényelték az otthonfelújítási támogatást, hétfőtől a pénzintézeteknél az akár hatmillió forintos felújítási kölcsön is elérhetővé vált. A szakemberek, kivitelezőcégek betelő naptára és a bankoknál tapasztalható fokozódó érdeklődés azt mutatja, hogy nagyon sokan szeretnének élni az állami milliókkal, amelyre már egy gyermekkel is bárki jogosult. A program két évig, 2022. december végéig érhető el.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Életbe lépett a héten a komplex otthonfelújítási program: hétfőtől akár hatmillió forintot lehet igényelni háromszázalékos kamatra, legfeljebb tízéves futamidőre kedvezményes hitel formájában. Az államilag támogatott hitelkonstrukció lakásfelújításhoz nyújt pénzügyi keretet elsősorban azoknak, akiknek egyáltalán nincs vagy nincs elég önerejük ahhoz, hogy az utófinanszírozású otthonfelújítási támogatást igénybe tudják venni.

Nagyfokú érdeklődés

Ez utóbbi január 1-jétől igényelhető, s Novák Katalin családügyi miniszter közlése szerint az év első három hetében már mintegy harmincan be is nyújtották kérelmüket a Magyar Államkincstárhoz (MÁK). Ezek az igénylések jellemzően a külső nyílászárók cseréjéről, tetőjavításról és belső munkálatokról (festés, burkolatcsere) szóltak. A miniszter az óriási érdeklődésre tekintettel arra is felhívta a figyelmet, hogy az államkincstárnál külön otthonfelújítási call center működik, ahol telefonon és írásban (e-mailben) is lehet érdeklődni a támogatásról. Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) szerint az otthonfelújítási támogatás és hitel iránti nagyfokú előzetes érdeklődést figyelembe véve a tavalyihoz viszonyítva több tízezerrel emelkedhet az egy évben felújított lakások és házak száma. Becslésük szerint tavaly mintegy 190 ezer lakóingatlant újítottak fel, a program segítségével most évente 220-250 ezer lehet ez a szám.

Az élénk érdeklődés nem véletlen:

a támogatás (és a hitel) már egy gyermekkel is igényelhető,

ráadásul a Novák Katalin által említetteken túl szinte minden olyan munkálatra felhasználható, amely a lakásban, a házban, sőt a ház körül adódik. A teljesség igénye nélkül néhány, a rendelet által nevesített lehetőség: közművek bekötése, belső hálózatok kiépítése vagy cseréje, fűtési rendszer kialakítása vagy elemeinek cseréje, bármilyen szigetelés, külső és belső nyílászárók cseréje, tetőfelújítás vagy tetőcsere, klímaberendezés, napkollektor, napelemes rendszer, burkolatcsere, festés, tapétázás, szaniterek, sőt beépíthető bútorok, konyhai gépek, továbbá a lakással azonos helyrajzi számon található épület felújítása (nyárikonyha, mosókonyha, tároló), kerítésépítés, garázs, gépkocsibeálló, térburkolat és télikert.

Csokos minta

A jelzálogalapúnak számító

otthonfelújítási hitel gyakorlatilag megegyezik a családi otthonteremtési kedvezményhez (csok) felvehető, már jól bejáratott támogatott kölcsönnel

– azzal a lényeges különbséggel, hogy itt nem 15 millió, hanem hatmillió forint a felvehető maximális kölcsönösszeg. A kölcsön igényléséhez ugyanazoknak a feltételeknek kell megfelelni, amelyek az otthonfelújítási támogatás esetén is mérvadók. A legfontosabb ezek közül a gyermek: a 12 hetes magzat és az egy háztartásban élő 25 éves fia­tal után is megkaphatja a család a támogatást (ahol a szülő gyodra, azaz a gyermekek otthongondozási díjára jogosult, nincs életkori megkötés), a jövőben tervezett gyermeket viszont ennél a támogatásnál nem veszik figyelembe. Feltétel továbbá a legalább egyéves társadalombiztosítási jogviszony (legfeljebb 30 nap megszakítással), a köztartozás-mentesség és az igénylők legalább ötvenszázalékos tulajdoni hányada a felújítandó ingatlanban.

Fontos, hogy

a kamattámogatás csak az otthonfelújítási támogatás igénybevétele esetén él,

vagyis a hitelre kapott kamattámogatás elvész, ha a kölcsönfelvevő nem tudja igénybe venni az otthonfelújítási támogatást. Fordítva azonban nincs ilyen megkötés: aki az otthonfelújítási támogatással szeretne élni, annak nem feltétlenül kell a hitelt is megigényelnie. A kölcsönfelvevőknek egy évük van rá, hogy a számlákat benyújtsák és a támogatást megkapják – figyelmeztet a Magyar Nemzet cikke.

Fele-fele

A támogatás (és a hitel) sarokkövét a számlák jelentik. A szabályozás szerint a felújítási összeg felét, de legfeljebb hárommillió forintot lehet megkapni támogatásként a MÁK-on keresztül. Ehhez gyűjteni kell az anyagbeszerzésből és a munkadíjakból adódó, 27 százalékos áfakulccsal kiállított számlákat, majd együtt be kell nyújtani őket az igényléskor.

Figyelembe kell venni, hogy az anyagköltségek és a munkadíjak után fele-fele arányban lehet megkapni a támogatást, különben az igénylőt kellemetlen meglepetés érheti. A maximális, hárommillió forintos összeget ugyanis úgy lehet megkapni, ha valaki legalább hatmillió forintért végzett az otthonán felújítási munkát (ezért ennyi a kedvezményes hitel felső összeghatára), és anyagköltségekről, valamint munkadíjakról egyaránt be tud mutatni számlákat úgy, hogy a kisebbik tétel is legalább másfél millió forint legyen. Ha tehát valaki ötmillió forint munkadíjról és csak egymillió forint anyagköltségről nyújt be számlát, az hiába költ hatmilliót a felújításra, nem hárommilliót fog támogatásként megkapni, hanem csak egy-egy milliót, vagyis összesen kétmillió forintot. Ez fordítva is igaz:

az például nem tudja igénybe venni sem a támogatást, sem a támogatott hitelt, aki maga festi ki a lakását, majd csak a glett és a festék áráról nyújt be számlát.

Fontos, hogy a munkálatokat egy éven belül kell elvégezni, az első és az utolsó számla kiállítása között legfeljebb ennyi idő telhet el. A maximális, hatmillió forintos kölcsönösszeggel és a maximális, tízéves futamidővel számolva mindez

havonta mintegy 58 ezer forintos törlesztőrészletet jelent,

amely aztán előtörlesztéssel csökkenthető. A folyósítást követően a hitelintézet az otthonfelújítási támogatást négy napon belül egy összegben jóváírja a hitelszámlán előtörlesztésként.

Bővülő banki kínálat A február 1-jei kezdésre fél tucat pénzintézetnél volt elérhető az otthonfelújítási hitel, de a következő hetekben folyamatosan bővülni fog a konstrukciót kínáló pénzintézetek száma. A távirati iroda banki körképe szerint jelentős az érdeklődés, az OTP Banknál például már az év eleje óta tapasztalják a fokozódó aktivitást az önerő nélküli otthonfelújítási támogatott kölcsön iránt, mely hétfőtől igényelhető. A K&H Banknál is sokan érdeklődnek a felújításra nyújtható kamattámogatott jelzáloghitel iránt, az Erste Bank szerint pedig az otthonfelújítási program kedvező hatással lehet a piaci alapú kölcsönökre is, hiszen akinek nem elég a hatmillió forintos támogatott hitel, az más hiteleket is igénybe vehet. A CIB Bank egyelőre nem érzékelt megnövekedett keresletet a hiteltermékek iránt, ugyanakkor az elkövetkező hetekben élénkülő keresletet várnak a jelzáloghitelekre, a személyi kölcsönökre és a babaváró támogatásra egyaránt. A Takarékbank szintén az érdeklődők számának jelentős növekedéséről számolt be, de az új ingatlan vásárlásához kapcsolódó hitelfelvételek bővülésére inkább a korlátozások enyhítése után, az új lakásfejlesztések elindulását követően számítanak. A Gránit Bank kiugró érdeklődést tapasztalt az év eleje óta.

Borítókép: illusztráció