Matolcsy: a jegybank jelentős tűzerővel rendelkezik

Az éves GDP 18-20 százalékát kitevő forrást mozgatnak meg a vírus okozta károk enyhítése és a gazdaság újraindítása érdekében.

Mind a költségvetésben, mind a monetáris politikában jelentős mozgástérrel és tűzerővel rendelkezünk a kihívások leküzdésére – jelentette ki a Figyelőnek adott interjújában Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke, hangsúlyozva: a gazdaságtörténetben egyedülálló módon az éves GDP 18-20 százalékát kitevő forrást mozgatnak meg a vírus okozta károk enyhítése és a gazdaság újraindítása érdekében. Ha szükséges, a kormány mellett a jegybank is további intézkedéseket fog meghozni.

Kifejtette azt is: a gazdaság újraindításában az export és a beruházások újraindításának lesz meghatározó szerepe. „Magyarország, mint kis, nyitott ország számára kedvező, hogy az általános válságtapasztalatok szerint a gazdaság helyreállása leggyorsabban az exportáló ágazatokban történik meg.

Előny számunkra, hogy hazánk erős export kapcsolatokkal rendelkezik olyan régiókkal, ahol a járványkezelés eddig sikeresnek ítélhető. Több nagy autóipari cég már be is jelentette a gyárak újranyitását, ami ugyancsak az export gyorsabb helyreállítását valószínűsíti. Az export beindulását követően azonban a hangsúlyt egyre inkább a beruházások felfuttatására kell áthelyezni” – emelte ki Matolcsy György.

Az MNB elnöke beszélt arról is, hogy a Monetáris Tanács április 28-án, a következő rendszeres ülésén dönt az eszközvásárlási program feltételeiről. „Ahogy már korábban jeleztük, a hosszú oldalon likviditást pumpálunk a rendszerbe, amit a rövid oldalon kiszívunk, így laposabbá válhat a hozamgörbe. Vizsgáljuk, hogy a két eszközvásárlási program partnerkörébe miként tudnak banki és nem banki szereplők is bekerülni” – tette hozzá. Szólt arról is, hogy

a jegybank 2013 óta minden évben nyereséget tudott elérni, azonban a 2019. évi 255 milliárd forintos nyereség rekordnak számít.

Az eredmény alakulásában egyszeri hatásként az arany befektetésen elért közel 140 milliárd forintos nyereség meghatározó volt.

Borítókép: Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke a jegybank épületében 2020. április 16-án