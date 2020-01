Nagy István: világszerte növelni kell az agrárium hatékonyságát

Az Agrármarketing Centrum szervezésében kialakított nemzeti standon a hagyományos magyaros ízek és ételek is megjelennek, mint például a vecsési savanyúságok vagy a kürtőskalács, a vendéglő étlapjára pedig klasszikus, és az IGW vendégeinek körében igen kedvelt fogások kerültek, mint a gulyásleves, a lángos és a marhapörkölt.

Magyarország ismét önálló nemzeti standdal mutatkozik be, amelyet Nagy István nyitott meg. A 600 négyzetméteres közösségi standon az idén is hagyományos magyar fogásokat kínáló vendéglő várja a látogatókat, és bemutatkozik 16 társkiállító, a többi között szarvasgombából készített termékekkel, húskészítményekkel, gyógyteákkal, gyógynövényes mézekkel, hidegen sajtolt olajokkal és édességekkel.

Az élelmiszer-ellátás biztonságát garantáló világkereskedelmi rendszer azért is elengedhetetlen, mert a termőföld és a vízkészlet megoszlása igen egyenetlen – hangsúlyozták a nyilatkozatban, utalva a Világbank kimutatására, miszerint a termőterület nagysága 65 országban nem éri el az ellátáshoz – megfelelő vízforrás mellett – minimálisan szükséges fejenkénti 700 négyzetmétert.

A konferencián a 71 ország agrárminisztere vett részt. Tanácskozásuk végén elfogadott közös állásfoglalásukban a biztonságos, változatos és fenntartható élelmiszer-ellátáshoz szükséges kereskedelmi rendszer kialakítását is sürgették. Kiemelték, hogy még mindig világszerte 820 millió ember éhezik, és további 2,5 milliárd embert sújt az alultápláltság.

Hozzátette, hogy európai léptékkel mérve is igen jelentős az a minden korábbinál nagyobb szabású fásítási program, amelynek célja az ország erdővel borított területének növelése 21 százalékról 27 százalékra. Így „majdnem minden harmadik négyzetméterünk erdő lesz”, aminek révén az erdők között megmaradó terület is sokkal inkább alkalmas lesz mezőgazdasági termelésre.

Nagy István a konferencia szünetében a közmédiának adott nyilatkozatában azt is aláhúzta, hogy Magyarország „helyzeti előnyben” van, hiszen a lakosságának bő kétszeresét, 20 millió embert tud ellátni élelmiszerrel, és „nagyon jó úton jár”.

Kiemelte, hogy a globális élelmiszerfogyasztás alakulását legfőképpen a fejlődő országok városiasodással és „tömeges migrációval” együtt járó népességnövekedése határozza meg. Ez az alapvető élelmiszerek, köztük a búza, a kukorica és a rizs iránti kereslet növekedését is eredményezi, amihez alkalmazkodniuk kell az élelmiszerellátási láncoknak is.