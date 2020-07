Nem emelhet bért a Magyar Posta

Tüntettek hétvégén a szakszervezetek, de a vállalat és az állam keze meg van kötve.

A Magyar Posta Zrt. és a dolgozóit képviselő szakszervezetek között egyetértés látszik abban, hogy a béreket emelni kellene. Ám a társaság jelenlegi helyzetében erre nincs lehetőség, ezért egy korábbi megállapodáson felüli, egyszeri juttatást ajánlott fel, amiről ma tárgyalnak ismét, mert a szakszervezetek azt nem fogadták el. A vállalat keze meg van kötve, ahogyan a magyar államé is: mindhárom fél Brüsszel jóindulatára vár – magyarázta a helyzet hátterét a Magyar Nemzetnek Schamschula György vezérigazgató a képviseletek demonstrációját követően.

Ma tárgyalnak ismét a Magyar Posta Zrt. és a dolgozók képviselői arról, milyen juttatásban részesülhetnek a foglalkoztatottak. Míg a szakszervezetek tízszázalékos bérfejlesztést követelnek, a vállalat egyszeri juttatás mellett érvel, mert jelen helyzetben a veszteséges cégnek nincs lehetősége ennél többet ígérni.

„Az elmúlt öt évben 54 százalékos béremelés ment végbe a magyar nemzetgazdaságban, ezt az ütemet a Magyar Posta Zrt. 52 százalékos emeléssel követte le önerőből. Az egyre nehezedő piaci viszonyok közepette, úgy véljük, ez jó teljesítmény. Az idén a járványhelyzet forgalomcsökkenést és egymilliárd forint feletti védekezési kiadásokat is hozott, mindez pedig tovább rontotta a féléves eredményt. Arra a konklúzióra jutottunk, hogy felelős gazdálkodás mellett csak egyszeri kifizetést tudunk felajánlani a dolgozóknak a bérfejlesztés helyett” – mondta a Magyar Nemzetnek Schamschula György. A vállalat vezérigazgatója a postai dolgozók szakszervezeteinek szombati tüntetése után nyilatkozott arról is, hogy a vállalat a tulajdonos magyar állam közbenjárását is kérte.

Az uniós szabályozás szerint az állam 15 millió eurónál magasabb összeget nem juttathat állami vállalatnak a méltánytalan többletteher fedezésére (ami abból adódik például, hogy a járványhelyzet alatt is kötelező fenntartania a szolgáltatást), ennél nagyobb összeg kifizetése már tiltott állami támogatásnak minősülne. Az állami segítség márpedig megoldhatná a helyzetet, hiszen a bérfejlesztések ellenére is egyetértés mutatkozik abban a vállalat és a szakszervezetek között, hogy a posta dolgozói magasabb bért érdemelnének.

Schamschula György a Magyar Nemzetnek azt mondta, az Európai Bizottság a kormány, a posta és a szakszervezetek együttes kérésére sem hozza előrébb a felülvizsgálatot, akár még egy év is eltelhet a várhatóan hónapokat felölelő tárgyalásig. A helyzet egyelőre tehát az, hogy a magyar állam sem tud tagállami hatáskörben segíteni, a veszteségesen működő vállalatnak pedig nincsen anyagi lehetősége a bérfejlesztésre.

Ám addig sem maradnak segítség nélkül a posta dolgozói. A vállalat az idén 8,5 milliárd forintot ad előre hozott egyszeri juttatásként az alapbéren felül, ami nagyjából nyolcszázalékos béremelésnek felel meg – jelentette ki a vezérigazgató. A 28 ezer dolgozó mindegyikét érinti az egyszeri kifizetés, azokat is, akik öt évnél kevesebb ideje dolgoznak a cégnél, leszámítva a vezetőség tagjait. Erről a teljesítmény­elismerésről már márciusban megállapodás született, egy részét áprilisban folyósították, a másik része pedig decemberben esedékes. „A teljesítmény­elismerésnek általában a postaforgalom év végi felfutásában van szerepe, abban segít, hogy a dolgozóknak ebben az időszakban a teljesítményét és a részvételét is díjazzuk” – fűzte hozzá a magyarázatot a vezérigazgató.

A jelenlegi tárgyalások témája a másik egyszeri kifizetés – a szakszervezetek által követelt tízszázalékos béremelés helyett –, amelyet augusztusban juttatna a dolgozóinak a posta, és amelynél már a szenioritás elve is érvényesül, illetve azok nem részesülnek belőle, akik még nem töltöttek el legalább öt évet a vállalatnál. Ezt az ajánlatot azonban az egy héttel ezelőtti egyeztetésen nem fogadták el a szakszervezetek, majd szombaton megtartották a demonstrációjukat a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter Vám utcai irodájánál. Bártfai-Mager Andreának címzett levelükben azt jelezték, hogy a munkavállalók bére továbbra is 12 százalékkal elmarad a nemzetgazdasági átlagtól.

Schamschula György a vállalat gazdasági helyzetéről szólva felidézte, hogy már néhány éve folyamatban van az a modernizációs intézkedéssorozat, amelynek célja az, hogy a posta fenntartható módon működjön, hogy felelős gazdálkodással biztosíthatóvá váljon a társaság jövője.

