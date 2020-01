Rengetegen jelentkeztek tavaly szakmunkára

A közlemény szerint az álláshirdetésekből a társaságok erősödő automatizálási törekvéseinek jelei is láthatóak, a munkáltatók az atipikus foglalkoztatási formák felé nyitottabbak lettek, a 6 órás részmunkaidős állások száma 33 százalékkal, a 4 órásoké pedig 39 százalékkal ugrott meg. A rugalmas munkaidejű álláshirdetések száma 8 százalékkal bővült az egy évvel korábbi szinthez képest.

A statisztikákból kiderült az is, hogy a bankszektorban az egy hirdetésre jutó jelentkezők száma mérséklődött, így ha ez a tendencia folytatódik, idővel akár szakemberhiány is lehet a szektorban.

A közzétett álláshirdetések alapján a vendéglátás kiemelkedő szektor volt, 17 százalékos bővülés jellemezte. A bankok és az oktatási helyek is intenzíven kerestek alkalmazottakat, mindkét esetben 5-5 százalékkal bővül a feladatott álláshirdetések száma.

A Profession.hu csütörtöki közleményében kiemelte, a hazai álláskeresési piacon tavaly 9 százalékkal nőtt a jelentkezések száma 2018. évhez képest, ugyanakkor az állások iránt érdeklődők száma alig változott, ami azt mutatja, hogy egy ember több állásra is jelentkezett.