Soha nem látott összeg maradhat idén adókedvezményként a családoknál

Növekszik az érdeklődés a négy- vagy többgyermekes anyák szja-mentessége iránt.

Egyre több négy- vagy többgyermekes anya él a családvédelmi akcióterv idén életbe lépett újításával: februárban már több mint 42 ezer nagycsaládos anya nem fizetett egyetlen fillér személyi jövedelemadót sem – tudta meg a Magyar Nemzet a pénzügyminiszter helyettesétől.

Tállai András kifejtette: a mentesség a legújabb eleme a 2011 óta élő, családokat támogató adórendszernek.

A gyermekek után igénybe vehető kedvezmények összességében idén akár 380 milliárd forintot is hagynak a szülőknél. Tíz éve, a Gyurcsány–Bajnai-kormány utolsó évében ez az összeg mindössze 12 milliárd forint volt.

„Soha nem látott összeget hagyhat idén a kormány a családoknál, csak az adókedvezményekkel 380 milliárd forintot spórolhatnak a gyermekes szülők” – mondta Tállai András pénzügyminiszter-helyettes, akit arról kérdeztek, mekkora az érdeklődés a legújabb kedvezményes lehetőség, a négy- vagy többgyermekes anyákat megillető személyijövedelemadó-mentesség iránt.

„A tavalyi családvédelmi akcióterv idén életbe lépett eleme szerint az állam nem kér szja-t azoktól az anyáktól, akik legalább négy gyermeket szültek, neveltek fel. Az első hónapban, vagyis januárban 38 ezer anya élt a mentességet kínáló szabállyal, amely az érintetteknek abban a hónapban 1,4 milliárd forintot takarított meg. Februárban már 42 ezer anya érvényesítette a kedvezményt, a nagycsaládoknál újabb másfél milliárd forint maradt” – ismertette a számokat az államtitkár, megemlítve két fontos gyakorlati szempontot is.

„Egyrészt lényeges – magyarázta –, hogy a mentesség nem csak a vér szerinti gyermek után jár, ahogy fontos az is, hogy a már felnőtt gyerekeket is figyelembe kell venni. A másik mozzanat, hogy az szja-mentesség nem zárja ki a családi kedvezmény igénybevételét. Az anya vagy a saját munkavállalói járulékából, vagy az apával közösen érvényesítheti a kisebbek után járó gyermekkedvezményt. Előbbi megoldás már februárban is bőven hagyott pénzt az érintett nagycsaládoknál: a második hónapban a 42 ezer anya összesen 370 millió forinttal csökkentette saját befizetendő járulékát.”

Tállai András úgy fogalmazott:

a kormány a válság idején sem tett le a családok támogatásáról.

Ezt szerinte pontosan jelzi, hogy miközben a korábban bevezetett intézkedések teljes egészében, csorbítatlanul élnek, érvényesülnek jelenleg is, a veszélyhelyzetben újabb lehetőségeket nyitott meg a kormány.

„A hitelmoratórium révén az év végéig nem kell törleszteni a hiteleket, nincsenek kilakoltatások, a lejáró gyes-, gyed- és gyetjogosultságok meghosszabbodtak, miközben több tízezer kisvállalkozásnak nem kell adót fizetnie, és döntés született a 13. havi nyugdíj fokozatos visszaállításáról” – sorolta a miniszterhelyettes. Úgy fogalmazott:

krízis idején a Gyurcsány–Bajnai-kormány egészen más utat választott, lakossági megszorítások sorát vezetve be.

„A balliberálisok akkor a szociális megszorításokban, a juttatások elvételében, emellett áfaemelésben és az ingatlanadóban hittek” – fogalmazott az államtitkár. Hozzátette: Gyurcsányék nem foglalkoztak a családok sorsával, az utolsó évükben, 2010-ben például csupán 12 milliárd forintnyi adókedvezményt szántak a szülőknek.

Kedvezmények 2011 óta 2011: életbe lép a családokat támogató szja-rendszer, minden gyermek után jár kedvezmény 2014: az szja mellett a munkavállalói járulék is csökkenthető a kedvezménnyel 2015: szja-kedvezményt kapnak az első házasságukat megkötők 2016-2019: négy lépcsőben, a duplájára emelkedik a kétgyermekesek kedvezménye 2020: életbe lép a négy- vagy többgyermekes anyák szja-mentességét kimondó rendelkezés

