Tállai András: Karácsony adóemelési ötlete pusztító hatású lehet

Cégeket üldözhet el és munkahelyeket szüntethet meg a főpolgármester adóemelésről szóló ötlete.

A megszorításnál jelenleg elképzelni sem lehet rosszabb intézkedést, a hatások pusztítóbbak lehetnek magánál a válságnál is – mondta Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára a Magyar Nemzetben csütörtökön megjelent interjújában.

Az államtitkár a napilapnak úgy értékelte a főpolgármester ötletét, hogy az „képtelen, egyúttal rendkívüli károkkal fenyegető”.

Emlékeztettek, Karácsony Gergely a napokban több fórumon is arról beszélt, hogy úgynevezett újraindítási adót vetne ki bizonyos budapesti vállalkozásokra.

Tállai András szerint már az ötlet megemlítése is nyilvánvalóvá teszi, hogy a főpolgármesternek fogalma sincs a gazdaság működéséről. „Válság idején az adóterhek növelése, bármilyen általános sarc bevezetése azonnal elvonhatja azt a csekély lehetőséget is, amely adott időszakban a talpon maradáshoz kínálkozik” – fogalmazott. Azt mondta, hogy Karácsony elképzelése komoly kártétellel is járhat, a legnagyobb vállalkozások ugyanis nemegyszer a legnagyobb foglalkoztatók is.

A főpolgármester adóötlete így egyszerre sodorhat veszélybe egyes vállalkozásokat és számolhat fel munkahelyeket. Ezzel pedig oda juthat a főváros, hogy az adóemelés végül nem hoz pluszpénzt, a kívánt mennyiségű adó nem folyik be, sőt akár az addigiak is veszélybe kerülhetnek – magyarázta Tállai András a lapnak.

Az államtitkár megemlítette, hogy a kérdés ugyan alapvetően fővárosi, vagyis önkormányzati hatáskörbe tartozik, ám a lehetséges súlyos hatások miatt a kormánynak egyáltalán nem mindegy, miként cselekszik Budapest vezetése.

„Az állam eddig majdnem ezermilliárd forintot fordított adócsökkentésre és olyan támogatásokra, amelyek a vállalkozások túlélését segíthetik. Rendkívül szerencsétlen helyzet volna, ha a főpolgármester elkapkodott, minden szakmai alapot nélkülöző adóváltoztatással lenullázná az eddigi ráfordítások, erőfeszítések kedvező hatását, ezzel kétségessé tenné az ország legerősebb gazdasági térségének, a fővárosnak a közeljövőjét” – mondta Tállai András. Hangsúlyozta, hogy ha a Városházának pénzre van szüksége, adóemelés helyett menessze a több tucat főpolgármesteri tanácsadót.

Kifejtette, ha csak ilyen, a gazdasági szükségszerűségeknek teljességgel ellentmondó javaslatokra futja negyven embertől, akkor valóban semmi szükség rájuk. „Az elmúlt időszakban felvett állítólagos szakemberek elküldésével egyébként szép summára, milliárdos összegre tehetne szert a főváros” – vélte.