Tömeges járványtünet lett az árérzékenység

Mivel a vírus sürgeti az ünnepek előtti beszerzéseket, dübörög a fogyasztóvédelem által is kiemelten figyelt black friday kampány. Már a lefújt adventi vásárok kézművesei is a világhálón árusítanak, miközben a hetekig tartó online akciózás, a láncok készletkisöprései karácsonyig lázban tarthatnak sokakat. Újra a járvány diktálja a bolti iramot, például sürgeti az ajándékvásárlásokat, ami a kedvező ajánlatok sűrűjében fokozott éberségre inti a vásárlót.

Nemcsak a webáruházak rutinos látogatóinak, hanem a hagyományos bolti vásárlások híveinek is hozhat új tapasztalatokat az idén eddig az interneten felpörgő év végi bevásárlási szezon – írja a Magyar Nemzet.

Míg az előző években csökkent a magyarok árérzékenysége, mert egyre többen engedhették meg maguknak a minőségalapú választást, most újra sokaknál – előrelátásból vagy kényszerből – a takarékosság jegyében telik az ünnepi felkészülés. Különösen népszerűek az árengedményes ajánlatok, a tömegvonzó hatás, az akciókra épülő black friday az előzetes várakozásokat is felülmúlja.

Covid-teszt fekete pénteken

„Több fronton jelentkezik a járványhatás: a szájmaszkok fogytak az egyik legnagyobb arányban, illetve az otthoni barkácsoláshoz szükséges fúró-csavarozó gépek, szerszámok, amelyek a mobiltelefonokat is hátrébb szorították. Ezzel együtt idén is a nagyobb értékű, akciózott műszaki cikkekből vásárolták a legtöbbet, illetve a napi fogyasztási cikkek, a mosó-, mosogatószerek is főszerepet kaptak” – jelezte friss tapasztalatait a november 13-án tartott áruházi kampánya után az Extreme Digital, amely sokkal több akciós terméket értékesített, mint tavaly: az egynapos akciózás során akkora mennyiségre érkezett rendelés, mint amennyi normál időszakban 12 nap alatt szokott.

Az eMag pedig azt közölte: 600 ezernél is több leértékelt árucikkel, például akciós Covid-teszttel készülnek, és az előrejelzések szerint minden eddiginél több, hárommillió látogatót várnak.

Költekeznek és kockáztatnak az internetezők

A járványügyi védekezés szabályainak betartása mellett a pénzügyi tudatosság is ajánlott ezekben az időkben. Úgy tűnik, hogy a kijárási korlátozás az egészségünket védi, a pénztárcákat viszont a bezártsággal fokozódó költekezési hullám kockázatának teszi ki. Az Extreme Digitalnál például este 8 után a vártnál nagyobb rohamot tapasztaltak, mivel kinti programok híján estére megélénkült a virtuális fogyasztás.

Ekkor a legtöbben asztali gépről, laptopról és nem mobiltelefonról böngészték az ajánlatokat, vagyis az otthoni kényelmes körülmények között költekeztek, de például a munkanap délelőttjén is magasabb volt az üzletek látogatottsága, mint a home office előtti időkben.

Kockázatos kapkodás

Érdekes jelenség igényelhet felelős átgondolást azoktól, akik vásárlásra készülnek az interneten. A tapasztalatok szerint nem igazán tartja vissza a fogyasztókat a víruskockázat a tömeges helyeken, mert annak ellenére, hogy távolról rendeltek, a termékek közel felét üzletben kívánják átvenni. Az erős arány amiatt lehet, hogy a vevő akkor jut hozzá leghamarabb, öt munkanapon belül a rendeléséhez, ha személyesen megy el érte.

„A kötelező maszkhasználat a személyes átvétel során is érvényes. Az üzlethelyiségben tartózkodó emberek számának korlátozásával és például többszöri takarítással, a szállítmány fertőtlenítésével is gondoskodunk a biztonságról” – emelte ki az Extreme Digital, megjegyezve, hogy a csomagok kézbesítésére a kisebbeknél 1–8 napon belüli kiszállítást, a nagyoknál 1–10 napot vállalnak – ez azonban többeknek már túl hosszú várakozási időnek tűnik november közepén.

Laborteszt után termékvisszahívás

Már az akciós időszak kezdetén óvatosságra figyelmeztette az árleszállítások vásárlóit az Innovációs és Technológiai Minisztérium, kiemelve, hogy a kedvezmények könnyen megtévesztenek, kellő körültekintés szükséges. Most a legnagyobb forgalmú karácsonyi ajándékok, a gyermekjátékok kínálatában végzett októberi fogyasztóvédelmi ellenőrzésről számolt be a szaktárca.

Több mint százféle, célirányosan mintavételezett játék laboratóriumi tesztelése során kiderült, hogy a termékek fele nem felelt meg az előírásoknak, majdnem harmaduk használata pedig súlyos kockázattal járt volna.

A gyors hatósági intézkedéseknek köszönhetően a fellelt termékek nincsenek bolti forgalomban, azonban intő példa, hogy főként az internetes oldalakon jelentős arányban lehetnek olyan árucikkek, amelyek olcsók, de nem valók a csemete kezébe. „Különösen indokolt elvárás a jogszabályi követelményeknek való megfelelés, a biztonság. A nem megfelelő kialakítású játékok fulladást, sérülést, tartós egészségkárosodást okozhatnak, de a csomagolásról vagy a használati útmutatóból hiányzó figyelmeztetések is kockázattal járhatnak” – figyelmeztetett a fogyasztóvédelem, amely a laboratóriumban olyan veszélyforrásokat tárt fel, amiket a vásárláskor ránézéssel nem lehet megállapítani.

Akár jogsértő is lehet

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) is érdeklődéssel követi a szezont, mert az akcióknál gyakoriak a jogsértő reklámkampányok. Például sűrűn előfordul, hogy az „akár” ötvenszázalékos kedvezmény ígéretével csábítják a vásárlót, ám a boltban kiderül, hogy csak néhány terméket adnak ilyen akcióval. A GVH szerint márpedig a feltételes mód nem mentesít a kedvezményekre tett ígéretek alól, vagyis a közhiedelemmel ellentétben jogsértő lehet az ilyen vásárlócsalogató reklám.

Mivel még mindig előfordul, hogy a boltos félretájékoztatja a fogyasztót a jogairól, tudni kell, hogy félrevezető helyzetben nem háríthatja át a felelősséget a vállalkozás azzal, hogy a vevő kötelessége lenne teljes körűen tájékozódni a vásárlása feltételeiről, az ugyanis az értékesítő felelőssége.

Az árak esetén a GVH szerint egyértelműen tisztességtelen, ha az akciós ár valótlan, illetve az eredeti ár nem az, amit korábban használt a kereskedő. Az „eredeti ár” ugyanis az üzlet által jellemzően alkalmazott ár, nem szabad eredetiként feltüntetni olyat, amit csak átmeneti jelleggel alkalmaznak. Ezért is érdemes már kipróbált, rendszeresen látogatott webáruházban keresni az akciókat, ahol nagyjából képben van a vevő a keresett termékek áráról.



Borítókép: illusztráció