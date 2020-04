Újabb jelentős hitelintézeti könnyítésekről döntött az MNB

A hitelintézeti szektorra vonatkozó újabb – anticiklikus szemléletű – prudenciális könnyítésekről döntött az MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsa, az egyik szerint a hitelintézetek átmenetileg megsérthetik a tőkefenntartási pufferre vonatkozó limitet, ami 700 milliárd forintos könnyítést jelent az intézmények számára, és tovább növelheti – összességében akár 5000 milliárd forint feletti összeggel – a hazai hitelintézeti szektor hitelezési potenciáljának mértékét – közölte a Magyar Nemzeti Bank (MNB) pénteken.

Arról is döntöttek, hogy a fogyasztási hitelek jelzáloghitel önerejeként való felhasználása továbbra is kerülendő, de a hitelintézetektől e tekintetben elvárt ellenőrzési feladatok terjedelmét enyhítette a jegybank. A kereskedelmi ingatlanoknál is elegendő lehet a személyes helyett az elektronikus értékbecslés.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Pénzügyi Stabilitási Tanácsa – az eddig alkalmazott prudenciális könnyítő intézkedéseken túl – csütörtöki ülésén úgy döntött: a mostani gazdasági helyzetben átmenetileg tolerálja, ha egy hitelintézet megsérti a Tőkefenntartási Puffer (TFP) limitjét a koronavírus-járvány negatív hatásainak enyhítése és a bankszektor gazdasági növekedést támogató szerepének erősítése érdekében.

Magyarország ezzel európai gyakorlatot követ, hiszen már számos uniós tagállam nemzeti bankja, illetve az Európai Központi Bank is jelezte: a válságidőszakban elnézők lesznek, ha a tőkefenntartási vagy akár általánosan a kombinált tőkepuffer esetében egy általuk felügyelt hitelintézet limitsértést követ el

– írták.

A válságidőszakot követő átmeneti periódus után ugyanakkor az MNB ismételten elvárja, hogy a pénzügyi intézmények ismételten teljes mértékben megfeleljenek e tőkekövetelménynek. A TFP átmeneti „felszabadítása” közel 700 milliárd forintos könnyítést jelent az intézmények számára, és tovább növelheti – összességében akár 5000 milliárd forint feletti összeggel – a hazai hitelintézeti szektor hitelezési potenciáljának mértékét – írták.

A jegybank emellett módosította a lakossági jelzáloghitelekhez szükséges önerő pénzügyi intézmények általi értékelésével kapcsolatos elvárásokról szóló vezetői körlevelét is.

Jelentős könnyítést jelent itt többek közt, hogy a hitelintézeteknek a korábbiakhoz képest jóval szűkebb körben kell előzetes ellenőrzéseket végezniük az önerő forrásának vonatkozásában.

Az MNB továbbá vezetői körlevelet ad ki a jelzálogjog bejegyzése iránti kérelem benyújtásának igazolásával, s a kereskedelmi ingatlanok értékelésére vonatkozó értékbecslésekkel kapcsolatos, a járványhelyzetben alkalmazandó egyszerűsített követelményekről a személyes ügyintézés minimalizálása, a hitelkérelmek elbírálásának gyorsítása és az üzletmenet-folytonosság érdekében.

A jegybanki elvárás szerint a jelzálogjog bejegyzése iránti kérelem illetékes földhivatalhoz történő benyújtásának igazolására elfogadható a földhivatal által érkeztetett ingatlan-nyilvántartási kérelem, s mellékleteinek elektronikus úton eljuttatott digitális verziója.

A nem lakó (kereskedelmi) ingatlanok fedezeti értékelési eljárásainál a teljes körű helyszíni szemle lefolytatása helyett elfogadhatók az eddiginél egyszerűbb eljárások is. Az új értékbecslésre vonatkozó könnyítés pl., hogy megfelelő megoldás a külső helyszíni szemlés értékelés is, kiegészítve friss, nem módosítható, dátumozott fotódokumentációval, illetve egyéb, digitális módon megvalósítható és dokumentált ingatlanbemutatással (pl. videókonferencia).