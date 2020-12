Újévi változások a banki ügyletekben, termékekben

Több változásra is számíthatnak a lakossági és a vállalkozói ügyfelek is a bankolással kapcsolatban a jövő évtől. A koronavírus-járvány még 2021-ben is hatással lesz a pénzügyekre, a helyzet várható javulásával azonban a bankok is több erőforrást tudnak majd az egyéb fejlesztésekre fordítani.

Jövőre elérhetővé válik az otthonfelújítási támogatás, amelyet minden, legalább egy gyermeket nevelő család 2021. január 1-jétől 2022. december 31-ig igénybe vehet – írja a Magyar Nemzet. A támogatás összege a számlával igazolt felújítási költségek ötven százaléka, de legfeljebb hárommillió forint. Anyagköltség és a munkadíj fele-fele arányban kérhető, ami egyenként maximum másfél-másfél millió forint támogatást jelent. A lakások korszerűsítéséhez pedig februártól nyílik mód a családoknak az államilag kamattámogatott otthonfelújítási hitel igénybevételére. Az összeg ez esetben maximum hatmillió forint, a futamidő tíz év lehet. Az ügyfél által fizetendő kamat mértéke – a teljes futamidő alatt – évi három százalék, a teljes hiteldíjmutató (thm) 3,55 százalék. Az otthonfelújítási hitelnél a tartozás az otthonfelújítási támogatás összegével csökken – hívta fel az Erste Bank összefoglalójában. Idén év végével kifut a pandémiás helyzet miatt márciusban bevezetett thm-plafon, amely szerint az új fogyasztási hitelek teljes hiteldíjmutatója hosszú hónapokig nem haladhatta meg a jegybanki alapkamat öt százalékponttal megnövelt mértékét. Így a személyi kölcsönök, áruhitelek és hitelkártyák teljes thm-je egy ideig nem haladhatta meg az 5,9 százalékot, majd a jegybanki alapkamat csökkentése eredményeként július 1-jétől maximum 5,75 százalékra változott – részletezték a hitelintézet szakértői. Figyelmeztetve arra, hogy a plafon megszűnésével januártól emelkednek a kamatok, és így a havonta fizetendő összeg is magasabb lesz. Elindulnak ugyanakkor 2021-ben a minősített fogyasztóbarát személyi kölcsönök, amelyek a Magyar Nemzeti Bank minősítésével szabadon vagy adósságrendezésre használhatók fel. Futamidejük legfeljebb hét év lehet, félmillió forintig maximum 15, efelett tízszázalékos kamatfelárral. A hiteltermék egységes, könnyen átlátható, a jogszabályi maximumoknál kedvezőbb díjstruktúrájú. Az Európai Unión belüli tranzakcióknál 2021. január 1-jétől kötelező alkalmazni az erős (kétfaktoros) ügyfél-hitelesítést az internetes bankkártyás fizetésekkor. Az online tranzakcióknál a bankkártya adatain túl a fizető személyét megerősítő információkkal is igazolni kell, hogy az adott készpénzkímélő megoldással valóban az arra jogosult vásárol. Amennyiben az azonosítást elmulasztják vagy nem sikerül, a bank elutasíthatja a tranzakció végrehajtását. A nem uniós web-áruházakban vásárolva a bankok feladata lesz az ügyfél megfelelő azonosítása. Januártól, bizonyos kivételekkel, már az online kasszát használó kereskedők is kötelesek lehetővé tenni üzletükben az elektronikus fizetést, ez pedig azt jelenti, hogy már csaknem mindenhol fizethetünk bankkártyával vagy okostelefonnal. A kereskedők a törvényi előírásnak eleget tehetnek a bankkártyás vagy telefonos fizetés elfogadására alkalmas POS-terminál telepítésével, emellett lehetőség van az azonnali utalásra épülő fizetési megoldások bevezetésére is. A koronavírus-járvány remélhető lassulásával párhuzamosan a magyarországi bankok fejlesztési kapacitásaikat 2021-ben olyan újdonságok kidolgozására állíthatják rá, mint a teljesen online intézhető ügyletek vagy a webes és mobilbanki alkalmazások – állapították meg az Erste Bank szakértői. További lépést tettek a holdingért December 30-án benyújtotta a tőkepiac felügyeletét ellátó Magyar Nemzeti Bank részére jóváhagyásra az MKB Nyrt. és a Takarék Jelzálogbank Nyrt. részvényeire vonatkozó kötelező nyilvános vételi ajánlatokat a Magyar Bankholding Zrt. és az MTB Zrt. A Budapest Bank, az MKB és az MTB meghatározó tulajdonosai a banki részvényeiket 2020. december 15-én a Magyar Bankholdingba apportálták. A részvényenkénti ajánlati ár 1985 forint az MKB részvényei és 599,53 forint a Takarék Jelzálogbank A és B sorozatú részvényei esetében, illetve 5995,28 forint a C sorozatú részvényei esetében. Az ajánlattevő az MKB részvényeire a Magyar Bankholding, míg a Takarék Jelzálogbank részvényeire az MTB, amelynek meghatározó tulajdonosai a banki részvényeiket korábban szintén a Magyar Bankholdingba apportálták.