10 magyar kísérleti helyszín közül Csongrád megyében hoztak legtöbbet a hibridek

Tíz helyszínen, összesen 39 kukorica hibridet tesztelt az elmúlt hónapokban a Gabonatermesztők Szövetsége és a Vetőmag Szövetség. Ez már a tizenharmadik gazdálkodók számára segítséget nyújtó kísérlet, amelyben Székkutas is részt vett és nagyon jól szerepelt.

– Kísérleteink célja, hogy objektív, mindenki számára nyilvános információhoz jussanak a termelők az egyes kukorica hibridek képességeiről, és ennek ismeretében el tudják dönteni, hogy saját termesztési feltételeik között melyik a megfelelő fajta – hangsúlyozta Takács Géza, a Vetőmag Szövetség elnöke.

Kódolt kísérlet

Tavaly összesen 39 féle hibridet vizsgáltak a NÉBIH szakemberei, a kísérleteket az ország tíz helyszínén – Abaújszántón, Újfehértón, Iregszemcsén, Jászboldogházán, Szombathelyen, Székkutason, Eszterágpusztán, Tordason, Jánoshalmán, valamint Mezőhegyesen – végezték.

Ezúttal az újonnan regisztrált, a piacon még bizonyítani nem tudó hibrideknek is megteremtették az esélyt azzal, hogy az állami elismerés után közvetlenül beemelték őket a kísérletbe. A kukoricát a vetést megelőzően közjegyző jelenlétében kódolták, így a kísérletet végzők és értékelők befolyásmentesen dolgozhattak.

Ajánlati fajtalista

A vizsgált és megjelölt értékek természetesen eltérést mutathatnak az állami elismerésben hivatalosan deklarált, illetve a fajtatulajdonosok által közzétett értékektől. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a vizsgálati eredményeket ajánlati fajtalistaként kezeli, és ennek megfelelően javasolja a hazai termesztők számára.

A szegedi gabonakutató kukoricája nem szerepelt a kísérletben, ott volt viszont a szegedi, illetve Csongrád megyei kötődésű, Mórahalmon telephelyet üzemeltető Kiskun Kutatóközpont egy közép és egy késői érésű hibriddel, az RF 210-zel és az RF 442-vel.

Kiemelkedő termés

Jó kukorica termőföldek vannak Székkutason, amit bizonyít az is, hogy az igen korai érésű fajtáknál a 14,7 tonnás hektáronkénti hozam itt volt a legmagasabb a összes kísérleti terület közül, és igaz ez a sima kora fajtára is, alig elmaradó termésátlag mellett. A középérésű fajták átlagában csak Abaújszántó tudta beelőzni a Csongrád megyei települést, ahogy a későieknél is – igaz, utóbbiaknál csupán 20 kilóval.