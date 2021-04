A barangolókat már várja a szentesi Termál tó – Fotók

Újabb turisztikai attrakcióval gyarapodott a város, de a Termál-tavi ökoturisztikai bázis és sétaút nem csak a Szentesre érkező turistákat várja, nyitva áll a helyi óvodások és iskolások előtt is. A most átadott szabadidős területen közel kétszáz madárfajt figyelhetnek meg a látogatók, de őzekkel, rókákkal, borzokkal és görényekkel is lehet találkozni.

– Kezdjük megtalálni az egyensúlyt a kül- és belterületi fejlesztések között, ennek a jele ez az ökoturisztikai bázis is. Ez ugyan egy turisztikai projekt, de számítunk az óvodásokra, iskolásokra is, akiknek akár egynapos osztálykirándulást is lehet ide szervezni, hogy megismerjék szűkebb környezetük természeti értékeit

– fogalmazott az átadón Szabó Zoltán polgármester.

A most átadott bázist és a közeli nádlabirintust összesen ötmillió forintból alakították ki, ebből kétmillió pályázati támogatás, három millió forint pedig az önkormányzat önrésze volt.

A projekt során a természetközeli turisztikai szabadidős terület kialakításával a Termál-tó adottságainak jobb kihasználása volt a cél: ezzel szeretnék beemelni a tavat a város idegenforgalmi kínálatába, meghosszabbítva a turisták városban eltöltött idejét.

Az ökoturisztikai bázis központja egy pihenőház, ahol kerékpárokat és csomagokat is lehet tárolni, nem messze innen kezdődik a nádlabirintus és a két tó között vezető tanösvény jellegű sétaút is. A különleges természeti környezetben csaknem kétszáz féle védett madárfajt lehet hallgatni, a szerencsés túrázók pedig őzekkel, borzokkal, rókákkal vagy görényekkel is találkozhatnak sétájuk során. Mint Barát László természetjárótól megtudtuk, majdnem húsz kilométernyi turistautat alakítottak ki, ezek között vannak hosszabbak és rövidebbek is, de ezen kívül tájfutásra is alkalmas a terep.

Az útvonalak mentén hat megálló várja a barangolókat, a tájékozódást pedig tíz információs tábla segíti, de turistatérképet és tájfutótérképet is felállítottak.

A Termál-tavi ökoturisztikai bázis minden évszakban ingyenesen látogatható.