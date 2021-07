A belföldi szállítmányozás legfőbb szabályai

Világunkban gyakorlatilag megállás nélkül történik a különböző áruk szállítása. Nyersanyagok, késztermékek, áruk folyamatos áramlása az előállítás helyétől, a raktárokon át a fogyasztókig bonyolult logisztikai folyamatok eredménye. Szállítmányozó cégek, szállítmányozó szakemberek tervezik meg, hogy a lehető legköltséghatékonyabban történjen a folyamat. Fontos tehát, hogy tisztában legyenek minden jogi- és szállítmányozási szabállyal, hiszen ezek elmulasztása komoly anyagi károkat, büntetéseket vonhat maga után. A hibásan tervezett vagy kivitelezett logisztika akár baleseteket, katasztrófákat is okozhat.

A fuvarozás legfontosabb alapfogalmai

A fuvarozás tárgya, tehát amit az egyik helyről a másikra elszállítanak, nagyon sokféle dolog lehet. Különböző ipari nyersanyagoktól kezdve alkatrészeken át, késztermékekig, de lehet akár élőállat, veszélyes anyag, illetve hulladék is. A személyszállítás során pedig az utazó személyek képezik a fuvarozás tárgyát.

A fuvarozó az a személy vagy vállalkozás, amely fizikailag elvégzi a termékek mozgatását egyik helyről a másikra, fuvardíj ellenében. A fuvarozás történhet közúti, légi-, vasúti- vagy tengeri útvonalon. A fuvaroztatónak pedig azt a személyt vagy céget nevezzük, amelyik a szállítással megbízza a fuvarozót, tehát egy szolgáltatást vesz igénybe. A két fél fuvarozási szerződésben rögzíti, hogy a szállítmányozás terén milyen szolgáltatásokat kér, illetve vállal. A szerződés kötelező tartalmi elemeit kormányrendelet szabályozza.

Fontos megnevezni a szállítandó áru jellegét, pontos mennyiségét és a legfontosabb szállítási körülményeket, elvárásokat. Rögzíteni kell továbbá a címzett pontos adatait, szállítási határidőket és a ki- és berakodás módjait is. Természetesen a szerződésnek tartalmaznia kell a fuvardíjat és a kifizetési határidőket, illetve a késedelmes szállítás költségeit.

Belföldi fuvarozás legfontosabb szabályai

A hazai fuvarozás leggyakrabban vasúti, illetve közúti formában valósul meg. Közúton a KRESZ külön szabályozza a teherszállítást és a tehergépjárművek közlekedését is. Nagyobb gépjárművek nem hajthatnak be bizonyos útszakaszokra, és a súly mellett oda kell figyelni a jármű magasságára is. Bizonyos tereptárgyak, hidak, alagutak figyelembevételével kell megtervezni az ideális útvonalat. Közúton a jármű tömege és magassága szerint lehetnek korlátozások.

A tachográf vagy menetíró készülék használata is kötelező minden 3,5 tonnát meghaladó tehergépjármű esetén. Ezek a készülékek a törvényileg szabályozott, kötelező pihenőidőket hivatottak ellenőrizni. A sofőrnek 4 és fél óránként legalább 45 perces pihenőt kell tartania. A naponta 9 óránál több vezetési idő nem engedélyezett, illetve heti szinten nem haladhatja meg az 56 óra mennyiséget. A napi pihenőidőt 11 órában, illetve 3 és 9 órában határozza meg a jogszabály.

A fuvarozás speciális szabályai

Bizonyos áruk szállítása és egyes tehergépjárművek használata fokozottan veszélyeztetheti a közút biztonságát, ezért szigorú szabályoknak kell megfelelni. A veszélyes vegyi anyagok szállítását nemzetközi egyezmények szabályozzák. Az ADR egyezmény előírja, hogy a veszélyes árukra milyen csomagolási- és rakodási feltételek vonatkoznak. Szabályozza a járműre és annak vezetőire vonatkozó előírásokat is. Továbbá pontosan jelezni kell a veszélyes anyagokat az előírt kódok feltűntetésével. Többek között tűz- és robbanásveszélyes, egészség- és környezetkárosító osztályokat különböztetnek meg.

Speciális esetnek számít az élőállatok szállítása, amely során az állategészségügyi szabályozásokat kell betartani. Szükség van az állatszállításhoz engedéllyel rendelkező járműre, állatgondozói vizsgával is rendelkező sofőrre, illetve az állatokhoz tartozó dokumentációkra is. Emellett be kell tartani a szigorú higiéniai feltételeket.

A rakomány méreteire is speciális szabályok vonatkoznak. Közúton a jármű és a rakomány magassága 4 méterben limitált. Amíg a szélessége a 2,5 métert, addig a hosszúsága a 20 méteres tartományt nem haladhatja meg. A súly 32-44 tonna között mozog, utóbbi a pótkocsival kiegészített járművekre értendő. Ha valamelyik paraméter átlépi az előírást, akkor túlméretes rakományról beszélünk. Ilyen esetben többek között speciális járművekre, útvonaltervekre, bizonyos esetekben rendőri kíséretre, különleges engedélyekre van szükség. Vannak azonban kifejezetten túlméretes árukra specializálódott szállítmányozó- és fuvarozó cégek.

A közúti áruforgalmat több jogszabály is szabályozza, amelynek betartása különösen fontos, hiszen a büntetések elkerülése mellett balesetek, katasztrófák is megelőzhetőek általuk. Nem érdemes a szállítás költségeit úgy csökkenteni, hogy az a szabályok betartásának rovására menjen. Később az esetleges károkból keletkező költségek sokkal magasabbak lehetnek, mint az esetleges megtakarítás.