A Kinizsi rekordmennyiségű silókukoricát takarított be

A kukoricabetakarítás a végéhez közeledik. A gazdálkodók az augusztusi szárazság ellenére is jó terméseredményekről számoltak be. A kukorica felvásárlási ára viszont alacsony.

– A silókukorica tekintetében 540 mázsát értünk el, ami úgy gondolom, világraszóló eredmény. Ilyennel nem sokan büszkélkedhetnek. Ez fenomenális eredmény, ráadásul a minősége is rendkívül jó – tudtuk meg Farkasné Márton Katalintól, a fábiánsebestyéni Kinizsi 2000 Zrt. vezérigazgatójától. – Nekünk idén annyi takarmányunk termett, hogy szinte fürödhetnek benne a tehenek. Mintegy másfél évre elegendő. Felmerült az is, hogy a silókukorica egy részét hagyni kellett volna árukukoricának, viszont annak az ára most nagyon lent van. Az árukukoricánk utolját ma adtuk el, tonnánként 41 500 forintért. Ennél már csak a búza ára volt rettenetesebb – tette hozzá.

Farkasné Márton Katalin kiemelte, a takarmánykukoricájuk hektáronként átlagosan 74 mázsát termett, amiben vannak öntözött és öntözetlen területek is, amelyek terméshozama nagyon eltérő. – Az augusztusi nagy szárazság és a szél 10 nap alatt elintézte a területeink egy részét. Ott a vártnál gyengébb hozamok születtek. Ezzel együtt sem panaszkodhatunk. A termésátlagaink, bármelyik növényt tekintjük, jó, közepes vagy még jobb eredményt hoztak – mondta.

– 350 hektáron termesztettünk kukoricát, a betakarítást éppen a mai napon fejeztük be. A termésátlagunk 8 tonna körül alakul, ami jónak tekinthető – tudtuk meg Szabó Lajostól, a Hódagro Zrt. vezérigazgatójától. – Nem volt túl egyszerű ez az idény. A vetéssel nem volt gond, időben kapott csapadékot is. Az első időszakban úgy tűnt, hogy ebből akár rekordtermés is lehet. A mezőgazdaságban azonban tudjuk, hogy ez pillanatok alatt megváltozhat. Így is történt, de panaszra nincs okunk. Nem kell szárítani sem a kukoricánkat – közölte. Szabó Lajos elmondta, a teljes termést a saját állatállományuk takarmányozására használják.

A szentesi Badár Imre gazdálkodó 40 hektáron termesztett kukoricát. – Az átlagtermés 103 mázsa lett. Ez igen kimagasló eredmény. Ez részben a jó agrotechnikának, illetve a megfelelő vetőmagnak köszönhető. Ráadásul az időjárás, legalábbis az én területeimen, is kedvezett a kukoricának – emelte ki.