Adófórumot tartott a NAV Szegeden

Az SZJA-ról tartott informatív fórumot a NAV.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Csongrád Megyei Igazgatósága a 2019. évi és 2020 évközi bevallások változásairól tartott adózói fórumot tegnap Szegeden, a NAV székház földszinti aulájában. Az előzetes regisztrációhoz kötött rendezvény előadói Tariné Deák Edit és Bálint Dániel osztályvezetők voltak. Beszéltek a magánszemélyek szociális hozzájárulási adómértékének változásáról és arról, hogy módosult a külön adózó jövedelmek adófizetési felső határa.

Felhívták a figyelmet arra, hogy idén is mindenkinek elkészíti SZJA-bevallási tervezetét a NAV, és akinek nincs ügyfélkapuja, március 16-ig kérheti annak postázását – és legkésőbb április végéig ki is küldik neki. Elektronikusan március közepétől nézhetők meg a terveztek az ügyfélkapun keresztül. Az egységes bevallási határidő 2020. május 20. A szakemberek arra is figyelmeztettek, hogy a tervezet akkor automatikusan bevallássá válik, ám ahhoz, hogy civil szervezeteknek, illetve az egyházaknak utalják az 1 százalékunkat, nekünk kell módosítani.

Bővült a NAV szolgáltatásainak köre, már ott van közöttük az online adóelőleg-nyilatkozat kitöltésének lehetősége. Bővült az online bevallások köre is, a tavaly katázók február 25-ig így is eleget tehetnek éves kötelezettségüknek – az átlagos adózónak mindössze három adatot kell beírnia.

A NAV minden alkalmat megragad, hogy népszerűsítse az eSZJA rendszer, ami tényleg idő-, energia- és papírtakarékos, nem kell újra és újra beírni a születési helyet, időt, anyja nevét és egyéb adatait.