Akár az albérlet-választásban is szerepe lehet a villamosvasútnak

A tram-train szerelvények már róják a próbaköröket Hódmezővásárhely és Szeged között. A Magyarországon egyedülálló óriásberuházás a megye gazdaságára és a vállalkozások életére is nagy hatással lesz – vetíti előre a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara.

Hogyan hat majd a gazdaságra? Erre a kérdésre kereste a választ a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kommunikációs és Reklámklubja Hódmezővásárhelyen, amire a két város munkáltatóit, kommunikációs szakembereit várták, de csak csekély érdeklődés kísérte a rendezvényt, pedig fontos kérdéseket boncolgattak a résztvevők.

Például, hogy mennyire serkenti a fejlesztés a két település közötti ingázást, fokozza-e a turisztikai attrakcióik látogatottságát, és hogy hogyan kommunikálhatnak a vállalkozások a tram-trainnel érkező lehetőségekről?

Róják a próbaköröket

– A szerelvények már a próbaköröket futják, hamarosan megkapják arra is az engedélyt, hogy utasokat szállíthassanak. A közösségi közlekedésben, bármelyik területet is nézzük, közvetlen hasznot nehéz elérni, mert szinte mindenhol veszteséges, de várhatóan a közvetett haszonnal ezt tudják majd kompenzálni – magyarázta Tóth István Tibor közlekedési szakértő, az SZTE Mérnöki Kar Gépészeti Intézet főiskolai docense.

Hozzátette, bizonyos területeken „megdobhatja” a fogyasztást. Ami nincs Szegeden, de van Vásárhelyen, ahhoz a szegediek a tram-train segítségével könnyebben hozzájuthatnak és ez természetesen fordítva is igaz lesz.

Kényelmes megoldást jelent majd, nem kell a közlekedésre figyelni, nem kell parkolót keresni.

Az ingázó dolgozók élete is könnyebbé válhat.

Csúcsidőben sűrűn járnak

– Csúcsidőszakban, reggel 6.10 és 7.20 között 10 percenként jönnek majd a járatok, vagyis jobban igazodik majd a munkaidő kezdetéhez, és nem okoz majd akkora gondot, ha az ember lemarad az egyik járatról.

A tram-train hatással lehet az albérletekre is. Vásárhelyen lehet, hogy olcsóbban jutnak majd kiadó lakásokhoz a szegediek, ugyanez érvényes esetleg a szálláshelyekre is – hangzott el a rendezvényen.

Katona Zsolt, a Török Sándor Gyógyfürdő és Gyarmathy Dezső Sportuszoda ügyvezető igazgatója maga is ingázik Szeged és Hódmezővásárhely között. Nemcsak a személyes közlekedésének könnyebbé válását várja a járműtől, hanem a fürdőkomplexum számára is hasznot remél, illetve további vendégeket.

Strandfürdő megálló

– A szegedi sportlétesítmények többsége zsúfolt. Elképzelhető, hogy a tram-train teremtette könnyebb utazási lehetőséggel sportolók is ingáznak majd a két város között, nemcsak a mi uszodánkba, hanem például a vívócentrumba, az atlétikapályára, a bokszterembe, és még sorolhatnám. A covid idején is igyekeztünk a szabályok betartásával minél nagyobb teret biztosítani a sportnak. Ebben az időszakban is sokan, mintegy nyolcvanan jártak már át az uszodánkba Szegedről. Nyitás után többen is maradtak a mi vendégeink. A tram-train ezt felerősíti majd, hiszen majdnem a fürdő kapujában áll meg. Azt is jelentős eredménynek tartom, hogy sikerült elérnünk, hogy a megálló a Strandfürdő nevet kapja – mondta Katona Zsolt.