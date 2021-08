Az aszály miatt kevés a kukorica

Rendkívül alacsony kukorica­termésre számítanak idén a gazdálkodók. Vetés után nagyon hideg volt az időjárás, utána pedig hirtelen 30 Celsius-fok körüli hőmérsékletet kaptak a növények. Csapadék pedig alig hullott.

Szabó Lajos, a hódmezővásárhelyi Hódagro Zrt. ügyvezetője 3-3,5 tonna kukorica­termésre számít hektáronként.

– A csapadékhiány miatt katasztrofális termés várható – állapította meg a szakember. A cég 600 hektáron termeszt kukoricát, a termést az állatállományuk takarmányozására fordítják.

– Az aszály miatt a területünk csaknem felén le kell silózni a kukoricát, mert semmire sem ment – tudtuk meg Szabó Lajostól.

Szentesen, az Árpád-Agrár Zrt. 1300 hektáron termeszt kukoricát. Már augusztus 20-a előtt hozzáfognak a terület egy részének silózásához.

– Siralmas lesz idén a kukoricatermésünk. Itt, Szentesen és környékén elkerültek bennünket az esők. A talajból nálunk jelenleg mintegy 100 milliméter csapadék hiányzik. Ez azt eredményezte, hogy nem minden kukorica hoz szemet a területünkön

– mondta Kovács György, a szentesi Árpád-Agrár Zrt. növénytermesztési igazgatója.

– Mintegy 200 hektáron öntözzük is az árukukoricát. Szomorú, hogy még ezeken a területeken sem lesz megfelelő a termés. A növények alacsonyak, a csövek kicsik, a szem kevés. Sajnos, a tavasz nagyon hideg volt. A vetés után még jó néhány napig 0 Celsius-fokra esett vissza az éjszakai hőmérséklet, sőt adott esetben még fagyott is. Ez az indulást nagyon visszavetette. Utána pedig berobbant a 30 fok fölötti hőmérséklet, ami miatt erős stressz érte és éri jelenleg is a kukoricát. Egy nem ennyire extrém, de szárazabb évben is betakarítunk 7-8 tonna kukoricát egy hektárról, a jobb években 13-at is. Ahol helyi esőket kapott a kukorica, ott most fél terméssel számolunk, de lesz, ahol csak 2-3 tonna várható – mondta Kovács György. Úgy számolnak, 300 hektárt silóznak le, aminek egy részét már augusztus 20-a előtt betakarítják – ilyen nagyon ritkán fordul elő.

Mihály Károly székkutasi gazdálkodó sem számít sok jóra. Mintegy 40 hektáron termeszt kukoricát.

– Ez a terület több táblában található, s vannak részek, ahol jobban volt eső. Ennek függvényében változó a kukorica fejlettsége. Ahol nem kapott esőt, ott a növény szinte már felsült. A rosszabb helyeken 3-4 tonna, a jobbakon pedig 7-8 tonna termést várok hektáronként

– említette meg a gazda.

