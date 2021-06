Bővítik a röszkei közúti határátkelőhelyeket

Belgrádban magyar–szerb gazdasági vegyes bizottsági ülést tartottak, amelyen jelen volt B. Nagy László országgyűlési képviselő is, aki arról számolt be lapunknak, hogy kibővítik a röszkei határátkelőhelyeket. Jelezte, minden akadály elhárult a Szeged–Szabadka vasútvonal létrehozása elől, így jövő nyártól újra jár majd a vonat.

Szerbia és Magyarország a legsikeresebb gazdasági és egészségügyi válaszokat adta a koronavírus-járványra, és ennek kö­­szönhetően a két ország gazdasága is erős tudott maradni – hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Belgrádban a magyar–szerb gazdasági vegyes bizottság ülését követően. A minisztert B. Nagy László országgyűlési képviselő, a Magyar–Szerb Baráti Tagozatának elnöke is elkísérte a belgrádi egyeztetésre, ahol több, Csongrád-Csanád megyét is érintő döntés született.

Megszűnhet a várakozás

A képviselő lapunknak el­mondta, bővítik a két ország közötti összeköttetést, és megkönnyítik a határon való átjutást úgy, hogy bővítik a régi röszkei határátkelőt, valamint a közúti autópálya-határátkelőhelyet. És bár nem megyei vonatkozású hír, de a közúti közlekedés szempontjából fontos, hogy a hercegszántói határátkelő a teherforgalom számára is átjárhatóvá válik.

Ezáltal minimalizálják a jelenleg tapasztalható többórás várakozási időt az átkelőknél.

B. Nagy László közölte, az ülésen a Szeged–Szabadka vasútvonal megépítése is szóba került, miszerint jövő nyárra közlekedésre alkalmassá válik a vonal, minden akadály elhárult az építkezés elől. Emellett energetikai döntések is születtek, ezek szintén érintik Csongrád-Csanád megyét. Hazánk gázvásárlási megállapodást köt Oroszországgal, így Szerbia irányából nagy mennyiségű gáz érkezik Magyarországra 2021 végétől.

Együttműködnek a cégek

A képviselő kiemelte, ilyen erős és kedvező kapcsolat, mint a mostani, még sosem volt a két ország között, ebből pedig a vállalkozások is profitálhatnak majd, hiszen a nagyobb magyar és szerb cégek képviselői is ott voltak Belgrádban. Hozzátette, a céljuk az, hogy minél előbb a kisvállalkozások számára is elérhetővé váljanak azok a lehetőségek, amelyekben most a nagyvállalatok ré­­szesültek.

Kiderült, a kormány 16 ma­­gyar vállalat számára adott összesen 20 milliárd forintnyi támogatást a világjárványt kö­vetően szerbiai beruházások végrehajtására. Ez a 16 vállalkozás a szénfeldolgozás, az élelmiszeripar, az építőanyag-ipar, a növénytermesztés és a közműépítés területén összesen 38 milliárd forintnyi beruházást hajt végre a szomszédos országban.

Emellett a vajdasági gazdaságfejlesztési programban eddig több mint 14 ezer vállalkozás számára biztosítottak támogatást fejlesztésekre és beruházásokra.

Szerbia fontos partnere

Egyébként az ülés utáni sajtótájékoztatón Andjelka Atanaskovic szerb gazdasági miniszter is kiemelkedően jónak nevezte a két ország közötti politikai kapcsolatokat, de szerinte még tovább lehet mélyíteni azokat. Beszélt arról is, hogy Magyarország évek óta Szerbia tíz legjelentősebb kereskedelmi partnere között van, és ehhez a Belgrád–Budapest vasútvonal kiépítése még inkább hozzájárul, ezen a téren a vízgazdálkodást, a közlekedést és a környezetvédelmet érintő projektek is erősítik a kapcsolatot.