Csongrád-Csanád megye kiemelt termesztési régiónak számít

Bár a sütőtökszezon még csak most kezdődik, a földekről már hetekkel ezelőtt betakarították, az első fagyok ugyanis tönkretennék a termést. Ami az utóbbi években így is meglehetősen gyenge. Az egykor igénytelen, szinte magától növő zöldséget ma már gondozni kell, sokan így fel is hagytak a termesztésével.

Hazánkban nagyjából 1700 hektáron termelnek sütőtököt, az egyik kiemelt régió pedig éppen Csongrád-Csanád megye. Az őszi-téli szezon jellegzetes zöldségével azonban – mely igazából gyümölcs, tekintve, hogy virágból fejlődik ki – az utóbbi években egyre kevesebben foglalkoznak, termesztése ugyanis bonyolultabbá vált.

Régen könnyebb volt

– Régen azért foglalkoztak sokan sütőtöktermesztéssel, mert nem volt vele szinte semmi teendő. Csak el kellett vetni a magokat, időnként megkapálni, és a fagyok előtt leszedni – mesélte Lengyel Máté őstermelő.

– Akinek volt egy kis földje, vagy nyugdíjasként már nem bírta a korábban termelt zöldségek körüli munkát, vetett sütőtököt, hiszen ezzel nem kellett bajlódni. Ennek a növénynek nem lesz baja akkor sem, ha egy héttel később gazoljuk ki a környékét, és akkor sem, ha nem azonnal szedjük le, amikor beért. Csakhogy az időjárás az utóbbi években már nem kedvezett a sütőtöknek: eljutottunk odáig, hogy permetezés nélkül szinte lehetetlen megtermelni.

A zákányszéki zöldségtermesztő elmondta, a sütőtök számára az ideális időjárás a nagy nyári meleg.

– Akár 30-35 fokot is kibír, régen pedig nem is locsolták, elég volt neki egy-két kiadós zápor. A mostani, extrém csapadékos nyarak azonban a baktériumok és a gombák elszaporodásának kedveznek. Márpedig ha a sütőtök lepöttyösödik, tönkremegy. Éppen ezért szükségessé vált a vegyszerezés. Aki tehát eddig azért termesztett sütőtököt, mert nem volt ideje kertészkedni, most már ezzel is felhagyott. Így egyre kevesebben vagyunk – foglalta össze a piaci helyzetet Lengyel Máté.

Egyre gyengébb hozamok

Ráadásul a hozamok is egyre gyengébbek. A zákányszéki gazda 1 hektáros földjén idén például az esős nyár miatt 300 mázsa helyett mindössze 120 termett, ezt mostanra már el is adta. A földeken egyébként máshol sincs már ebből a zöldségből, hiszen megjelentek az éjszakai fagyok, az pedig tönkretenné a termést. Megfelelően tárolva azonban akár februárig is eltartható, ezért lehet még hónapokig kapni a boltokban.

– Az elmúlt öt évben folyamatosan nőtt a vásárlói igény, így a kereskedelemben csak az a kérdés, milyen a termés – osztotta meg velünk tapasztalatait Kazi Péter, a Zabosfa Kft. ügyvezető igazgatója. A zákányszéki zöldség-gyümölcs kereskedő elmondta, az utóbbi két évben a szeptemberi hajnali fagyok vitték el a termés jelentős részét, idén pedig a csapadékos nyár. Ettől függetlenül már most sok tököt eladtak.

Nemesítették

– Korábban hazánkban a nagydobosi sütőtök volt kedvelt. A kerek zöldséget jellemzően takarmányozásra vitték, aztán a humán kultúrába is bekerült. Miután pedig nemesítették is, az egyujjnyi húsvastagság megháromszorozódott benne. Ezzel párhuzamosan viszont megjelent a hosszúkás formájú orange is, ma már ezt is nagyon szeretik – mesélte. Az igazgató hozzátette: a nehézségek ellenére ez a zöldség még mindig megtermeszthető biokultúrában, így szívesen veszik gyerekek számára – nem csak az őszi és téli szezonban, de már augusztustól kezdve.