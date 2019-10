Már a nyár közepén látszott, gyenge lesz az idei alma, ám augusztus első felében még 400-450 ezer tonna termést jósoltak a szakemberek.

Ez az egy évvel korábbi rekord fele, de elmarad a 600 ezer tonnás sokévi átlagtól is. Szeptember végére tisztult – és romlott – a kép, Apáti Ferenc, a gyümölcs terméktanács alelnöke arról számolt be, hogy a valóság alulmúlhatja a pesszimista 400 ezer tonnás becslést is.

A szakember úgy véli, a tavalyinál kevesebb áruházlánci akcióval lehet majd számolni, és az elmúlt években megszokott, kilónkénti 200-500 forintos árintervallumnak inkább a felső felében, 380-500 közötti sávban várhatók a fogyasztói árak.

De ez még odébb lesz, a szegedi nagybani piacon például még békés az árhangulat. A magyar Idared és Golden 150-160 forint kilónként, az import 225-250. Fontos, hogy a felhozatalnak csak 10 százaléka az import, magyar jonatán például 120-150, a Gála 150-170, a legdrágább hazai, a Jonagored 175-190 forint.

– A szabolcsiak is mondják már egy ideje, kevesebb idén az alma, és drágább is lesz, de nagy áremelkedésre én nem számítok – mondja Marika. A Mars téren Jonagoredet és Goldent láttunk 300 és 260 forintért is, de a legnagyobb érdeklődés a 198-ért kínált Idaredet kísérte. Ottjártunkkor egyszerre hárman is szedték a zacskóba a táblán is savanykás jelzővel kínált gyümölcsöt. Az egyik multinál 279 és 459-ért is találtunk magyar Gálát, az árcsúcs egy olasz alma volt, 599 forintért.