Egy hajóban a Gál Ferenc Egyetem, az Econventio, az egyházmegye és az ÁSZ

Együttműködési megállapodást kötött az Econventio egyesület és a Gál Ferenc Egyetem egy átfogó kutatásról, mely a pénzügyi kultúrában a vállalkozói készségek szintjét vizsgálja – a szándéknyilatkozatot az Állami Számvevőszék és az egyházmegye is aláírta.

Az Econventio Kerekasztal Közhasznú Egyesületet 2010-ben alapították pénzügyi szakemberek – az elmúlt 10 évben a pénzügyi ismeret kutatásában és fejlesztésében kimagasló eredményeket értek el. Programjain 110 ezer középiskolás, 15,5 ezer felnőtt és 5,2 ezer egyetemista vett részt, ezzel – számukat tekintve – az Econventio az Európai Unió egyik legnagyobb civil szervezetévé vált ezen a területen.

Kutatás indul

A egyesület 10 éves jubileumi rendezvényét a Gál Ferenc Egyetem (GFE) Klebelsberg termében tartották pénteken, ezen az alapító túl legfontosabb partnereik is felszólaltak. Az Econventio pénzügyi ismeretfejlesztő munkájához az egyetem is csatlakozik, ezért erről egy szándéknyilatkozatot is aláírt az egyesület és az intézmény. Megtudtuk, szeptembertől valamennyi kar részt vesz egy országos kutatásban, melyre alapozva a GFE hallgatóinak pénzügyi ismereteit is fejlesztik.

Az ünnepi rendezvény részvevőit Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök, az egyetem nagykancellárja köszöntötte. Hangsúlyozta, nem mindegy, hogyan tekintünk a pénzre, ami nem idegen a keresztény hittől. Az evangéliumban is szó van az adófizetésről, hogy meg kel adni az államnak, ami az államé…

Hétköznapi ismeretek

Sápi Ákos, az Econventio Egyesület elnöke beszélt az alapvető célokról, arról, hogy a hétköznapokhoz szükséges pénzügyi ismeretek elsajátítása mennyire fontos. Könnyed történetekkel, példákkal mutatta meg a hallgatóságnak, hogyan is kell közelíteni a fiatalokhoz – fő célcsoportjuk a középiskolások. Pénzügyes táboruk idén a koronavírus miatt elmaradt – sajnálja, mert az egyik legkedvesebb programjuk volt.

Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke, arról beszélt, hogy a gazdasági aranykornak vége, jelentősek a változások. Megérkezett a válság, és az, hogy recesszió lesz vagy nem, a harmadik negyedév dönti el. Tavasszal megtörtént az, amire még nem volt példa, szinte leállt a világgazdaság. Szerinte a vírus csak felgyorsítja, mélyíti a másfél-két éve kezdődött válságot. Most dől el, melyik országnak mekkora az ellenálló képessége, igaz ez a költségvetésre és a családokra is. Erősíteni kell a lakosság pénzügyi tudatosságát, a családi költségvetés fontosságára hívta fel a figyelmet.

A képzés fontossága

Az elnök hangsúlyozta, az 1500 milliárd forinttal nőtt a magyar háztartások pénzügyi vagyona, bővült a hitelállomány is, és megugrott a fogyasztási hitelek aránya. Beszélt az ökölszabályról, miszerint legalább 3 havi tartalékkal kellene rendelkeznie a családoknak. Ezért fontos a pénzügyi kultúra erősítése és ezt a képzésben kell megtenni. Ezért is szoros a kapcsolata az ÁSZ-nak az oktatási intézményekkel

Az ünnepségen felszólalt Sors László, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal államtitkára, Závogyán Magdolna, a NMI Művelődési Intézet Kft. ügyvezető igazgatója és Kovács Péter, a szegedi gazdaságtudományi kar dékánja is.