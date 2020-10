Egyre látványosabb a Pick Aréna építése

View this post on Instagram

Az alapoktól a tetőig Befejeződött az alapozás Szegeden, a Pick Aréna kivitelezésén, már nagy erőkkel zajlanak a szerkezetépítési munkálatok, állítják a pilléreket, illetve folyamatban van a padló lemezelés is. Elkészült az akadémia előregyártott szerkezete, és elkezdődött az edzőcsarnok acélszerkezetének építése. 🏗⛑ #whb #whbgroup #maradandótalkotunk #mutimitépítesz