Emelkedik az üzemanyag ára

Nem várt mértékben emelkedett néhány nap alatt a Brent típusú olaj átlagára, a változás mértéke az 5 dollárt is meghaladja a hordónkénti ár tekintetében november 6.-a óta. Erre már a hazai üzemanyagárak is reagálnak, mely alapján a benzin és a gázolaj literenkénti átlagára is emelkedni fog pénteken bruttó 4-4 forinttal. – írja a holtankoljak.hu.