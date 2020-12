Ezekre a fejlesztésekre nyert 142 milliót Szegvár

A szegvári önkormányzat 142 millió forint pályázati forrást nyert az orvosi rendelő korszerűsítésére. Ezt Farkas Sándor országgyűlési képviselő, agrárminiszter-helyettes jelentette be a hivatalos Facebook-oldalán.

– Az épület már fél évszázados, elavultak az épületgépészeti technológiái. A téglaépület lapostetővel készült, ma már ez sem ideális megoldás – mondta Szabó Tibor György, Szegvár polgármestere.

A fogorvosi rendelő is

– Nagyon örülünk az elnyert forrásnak. Teljes épületgépészeti felújítást hajtunk végre, ami magába foglalja a víz-, villany- és szennyvízvezetékeket. Kicseréljük a belső burkolatokat. Az épületet át is alakítjuk.

Kialakítunk egy harmadik háziorvosi rendelőt is. Szegvárnak három háziorvosi praxisa van, ebből jelenleg kettő a betöltött.

Amikor három háziorvosunk volt, úgy oldották meg, hogy két orvos osztozott az egyik rendelőn. Az egyik doktor akkor délelőtt, a másik pedig délután rendelt. Úgy vélem, ez is az egyik oka annak, hogy a harmadik praxis jelenleg még betöltetlen.

Természetesen megújul a fogorvosi rendelő és a védőnői szolgálat is, amelyek szintén ebben az épületben működnek.

Eszközbeszerzésre

Szabó Tibor György elmondta, nyílászárócsere, homlokzati szigetelés is szerepel a tervezett munkák között. Eszközbeszerzésre, bútorokra és orvosi műszerekre pedig mintegy 20 millió forintot fordítanak a pályázati összegből. Az épület a jelenlegi lapos- helyett magastetőt kap. Az orvosi rendelő fölött két szolgálati lakás is található. Azokat is felújítják.

2022. október végére

Mint megtudtuk, a támogatási szerződést az önkormányzat januárban írja alá. A közbeszerzés után, a számítások szerint áprilisban vagy májusban kezdődhet a felújítás, amelynek