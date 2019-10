Sorozatunkban a lakásfelújítással, a kontár mesterekkel kapcsolatban vártuk olvasóink kérdéseit. A fogyasztóvédelmi szakértők válaszából kiderült, mikor és meddig lehet elállni egy megbízási szerződéstől, de van néhány megszívlelendő tanácsuk is.

– Egy munkás egy hete bekopogtatott hozzám, azt mondta, úgy látja, nyílászárókat kellene cserélnem, a fiatalember ígérte, most akciósan meg is csinálják. Hosszas rábeszélés után végül aláírtam egy kis papírt, fizetnem nem kellett, de azt mondták, pár hét múlva jönnek elvégezni a munkát. Én közben meggondoltam magam – mit tehetek?

Elállás

– Mivel nem üzlethelyiségben köttetett a szerződés, ezért ön mint fogyasztó elállhat a szerződéstől 14 naptári napon belül. Javasoljuk, minél hamarabb tegye meg a nyilatkozatát írásban, igazolható módon a vállalkozónak. Jelezze, hogy él az elállási jogával, és nem tart igényt az ablakcserére.

És íme néhány általános tanács a fogyasztóvédelmi szakemberektől. Tudatosan tervezzük meg, milyen végeredményt szeretnénk elérni a lakásfelújításnál vagy -karbantartásnál, ne döntsünk hirtelen ötlettől vezérelve. Több vállalkozástól is kérjünk be árajánlatot és akár referencialistát is.

Céginformáció

Győződjünk meg arról, kivel kötünk szerződést. Az interneten ma már több olyan nyilvántartás érhető el, amelyben az adott vállalkozás ellen­őrizhető. Ilyen például az Igazságügyi Minisztérium céginformációs szolgáltatása. Pontosan határozzuk meg, hogy milyen munkát és minőséget várunk el a vállalkozástól, és annak mennyi az ellenértéke.

Ezeket a feltételeket rögzítsük írásban, és így kössük meg a szerződést. Aláírás előtt mindenképpen olvassuk át és értelmezzük is a szerződést.

Garancia

Ha a lakáskarbantartást és -javítást egy fogyasztó rendelte meg, akkor arra kötelező hat hónapos garanciát vállalnia a vállalkozásnak. Erről jótállási jegyet kell átadnia, de ha ez nem történik meg, akkor sem lehet a garanciaigényt a jótállási jegy hiánya miatt elutasítani, az a kifizetett összegről kapott számlával-nyugtával is érvényesíthető.