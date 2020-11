Félárbócon a Mars téri piac büféi

A Mars téri büféknél, a piac kávézóiban élénk társasági élet folyt békeidőben, ennek mára vége. A járványügyi korlátozások forgalomcsökkentő hatása egyértelmű, bár beszéltünk olyan lángosossal, aki ennél is rosszabbra számított.

A járványügyi veszélyhelyzetben bezáratták az éttermeket, a helyben fogyasztás nem le­hetséges, elvitelre azonban készülhet étel, és azt házhoz szállítani is szabad. Az intézkedés érintette a Mars tér büféit, gyorsétkezdéit, kávézóit is, a piacra nem csak vásárolni mennek az emberek – és az árusoknak is enniük kell valahol.

Az Irén csarnokon mentünk végig, ahol az elején Tibai Józsefné halsütödéjében is csak elvitelre lehet vásárolni, legyen az nyers áru, már elkészült haltepertő, vagy frissen sült ponty.

– Sajnos felére csökkent a forgalmam, mióta tilos a helyben fogyasztás, kávézni is kevesebben állnak meg nálam – mondta az asszony. Azt már mi tesszük hozzá, hogy míg egy lángost óvatosan el lehet majszolni a piaci mustra közben sétálva, a szálkás halnál ez már kevésbé javallott.

– Nincs más választásunk – válaszolja röviden Király László arra a kérdésünkre, megéri-e nyitva tartani. A Langosgyárként ismert büfé nem panaszkodhat a forgalomra, az „csak” 30 százalékkal csökkent, ennél rosszabbra számítottak. Kedvesen figyelmeztetik a vásárlójukat, hogy helyben nem ehetik meg a frissen sütött lángost.

Högyi Mari palacsintázójában Kalmár Vas Réka szerint 50 százalékra csökkent a forgalom, édesanyja szerint ennél többel, 40 százalékra. Azért a palacsinta is frissen, melegében a legjobb, nem ké­­nyelmesebb sétálóétel, mint a sajtos-tejfölös lángos, menet közben ebből is kicsordulhat a lekvár.

– Eddig 27 százalékos volt az áfa, ha valaki elvitte az ételt és nem helyben fogyasztotta, ma már mindkettő 5 százalékos – mondta Juhász Tibor, a Juhász Falatozó tulajdonosa, hozzátéve, ők gyorsétteremnek számítanak a TEÁOR-besorolásuk szerint is. Érzik a járványt, körülbelül felére esett vissza a forgalmuk az elmúlt napokban. Ottjártunkkor éppen „pörögtek”, a pénztárgépnél Balogh Anikó szolgálta ki a vásárlókat.

A nagycsarnokban is „félárbócon” voltak a büfék és a ká­vézók, ahol korábban vidám társasági élet folyt, most üresen árválkodtak a székek és az asztalok. Azért egy hetvenhez közeli urat láttunk helyben fogyasztani, a kávézó neki ki­­csit talán magas, keskeny pultján kavargatta a műanyag pohárban kapott kávé tetején a tejszínhabot.