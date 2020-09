Felújítják a csongrádi laktanyát

A padlózat megerősítése és a vírushelyzet okozta alapanyag- és munkaerőhiány miatt ugyan módosult a projekt befejezési határideje, de október végére így is elkészül a beruházás. Az egykori parancsnoki épületből konferencia-központot alakítanak ki, de irodák és múzeumi látványraktár is helyet kap majd az épületben.

Sokáig birkózott a volt Béri Balogh Ádám laktanya helyzetével az önkormányzat. A területen ipari parkot alakítottak ki, ahová mára már csaknem harminc vállalkozás költözött be. A laktanya korábbi épületeit elbontották, már csak a volt parancsnoki objektum maradt meg. Az épület jelentősen leromlott állapotban volt, és bár az önkormányzatnak több terve is volt a hasznosítására, azt saját erőből nem tudta megvalósítani.

Most pályázati forrásból újítják fel a parancsnoki épületet: a munkák során kicserélik a külső nyílászárókat, illetve ahol megmaradt, ott lecserélik a belső nyílászárókat is, szigetelik a külső homlokzatot, és a lapos tetőt víz elleni szigeteléssel látják el, lebontják a felesleges kéményeket, átalakítják a belső tereket, felújítják szintenként a vizesblokkokat, az épületgépészetet és az elektromos hálózatot is.

A projektet eredetileg augusztus közepén zárták volna le, előreláthatólag két és fél hónapos csúszással, október végén fogják csak tudni átadni.

– A műszaki tartalom módosítására volt szükség, mert a bontás során derült ki, hogy meg kell erősíteni a padlózatot is. Ezért, illetve mivel a Covid-helyzet miatt nem állt rendelkezésre a szükséges építőanyag és munkaerő, valamint a szükséges többletmunka miatt módosult a befejezési határidő – tájékoztatott Gácsiné Sipos Andrea, az önkormányzat munkatársa.

A felújítás így a tervezett 244 helyett 250 millió forintból valósul meg, az eddig használaton kívüli épület szolgáltatóház funkciót kap: az épület emeleti részén egy százötven főt befogadó konferencia-központot alakítanak ki, illetve bérelhető irodák és egy kisebb tárgyaló is helyet kap az emeleten. A földszinten a Tari László Múzeumnak lesz egy raktárhelyisége, ami látogatható, így látványraktárként működik majd.

Mint megtudtuk, a felújítás nem érinti az épület zárószintjét, de az önkormányzat keresi azokat a pályázati lehetőségeket, amikkel befejezhető az épület teljes felújítása.