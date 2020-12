Folyamatos az ellátás élelmiszerből

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

– Az élelmiszer-előállító vállalkozások termelése folyamatos, semmi nem veszélyezteti a hazai ellátást, az a koronavírus-járvány második hulláma idején is biztosított. Az üzletek, piacok nyitva tartanak, ünnepi kínálattal és árubőséggel állnak a vásárlók rendelkezésére. Emellett a házhoz szállításoknak is nagy szerepe lehet decemberben – derül ki a Nemzeti Agrár­gazdasági Kamara ünnepi körképéből. Az élelmiszer előállításban érintett vállalkozások a gazdaságvédelmi intézkedéseknek is köszönhetően nem álltak le, termelésük folyamatos, semmi nem veszélyezteti a hazai élelmiszerellátást.

A bevásárlások szempontjából a legfontosabb korlátozásokat a korábbra hozott bolti záróra, és a 65 év felettiek számára fenntartott idősávok jelentik. A tavaszi járványhelyzetben a kiskereskedelemben sok helyen teremtették meg az online rendelés és a házhoz szállítás feltételeit – a tömegek elkerülése érdekében ezeket a lehetőségeket most is sokan veszik majd igénybe.

A tejtermékeknél sem várhatók ellátási gondok, lesz elég mindenből a boltokban. A bevásárlási dömping december 15-e körül tetőzik, tej, vaj, tejföl és sajt jellemzően ezekben a napokban kerül legnagyobb mennyiségben a fogyasztók kosarába.

A baromfi- és sertéságazat esetében sem kell ellátási problémákra számítani, mindenből van elegendő termék, illetve alapanyag a vágás és feldolgozás szinten tartásához. Csirke- és pulykahús mellett lesz elég pecsenyekacsa, sovány és hízott liba is a boltokban éppúgy, mint sertés, illetve malac, valamint virsli és más húskészítmény.