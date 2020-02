Hangulatos gazdanap volt Vásárhelyen

Szombaton tartották Vásárhelyen, a Gregus Máté Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola tornatermében az V. Gazdanapot és Dalostalálkozót.

– Nem a bevétel a fontos, az másodlagos, hanem az, hogy találkozhatok az egykori osztály- és iskolatársakkal, ismerősökkel, barátokkal. Jó újra, akár évtizedek után, beszélgetni és felidézni az emlékeket – mondta a vásárhelyi származású, de Szentesről érkezett Udvarhelyi Gyula, aki különleges lekvárokat és gombakészítményeket kínált a gazdanap résztvevőinek.

Szombaton tartották Vásárhelyen, a Gregus Máté Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola tornatermében az V. Gazdanapot és Dalostalálkozót. Az eseményt Benkő Zsolt, a rendező Hódmezővásárhelyi Gazdasági Egyesület elnöke és Perényi János ügyvezető nyitotta meg. Az egész napos rendezvényen a vendégek láthatták a Ficánka, a Bóbita és az Árendás Néptáncegyüttest – utóbbi táncházat is tartott –, hallhatták az egyesület Aranykalász Népdalkörét, a csanádpalotai Búzavirág Népdalkört és apátfalviak is zenéltek és táncoltak. A már említett Udvarhelyin kívül még többen árulták kézműves termékeiket, kóstolni is lehetett, akik pedig megéheztek, a büfénél jól lakhattak – sült hurkával és kolbásszal, fasírttal, lepényekkel.

A gyerekek a kézműves foglalkozásokon kívül kipróbálhatták a kézi kukoricamorzsolást, a liszt őrlését, szitálását és abból péksütemény sütését, amit az 5 éves Dénes és a 6 éves Blanka is nagy kedvvel csinált. – A mai gyerekek nem mindennap találkoznak ilyen eszközökkel, mezőgazdasági tevékenységgel, élvezik, hogy kipróbálhatják. Nyitás óta itt vagyunk, de lassan haza kellene menni, elkészült az ebéd. – mondta Dénes nagyapja, Rostás Gyula.

A felnőttek is megtalálták a nekik való szórakozást, látnivalót. Perényi János, aki kiállítóként is részt vett az eseményen az általa gyűjtött pásztoreszközökkel, szívesen magyarázott a pásztorok által használt harangokról, csengőkről. Hasonlókat a felnőttek is ritkán láthatnak manapság.