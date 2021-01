Hatékony földmunkák a talajfúróval

Bizonyos szerszámok azon külön kategóriába tartoznak, amelyekben olyan eszközök találhatók, melyekre nincs állandóan szükség, bizonyos munkákhoz mégis nélkülözhetetlen segítséget nyújtanak. Ide sorolható a talajfúró is, melyre nem jellemző a mindennapos használat, ugyanakkor nagy hasznát vehetjük.

Talajmunkák télen-nyáron

Legyen szó akár kertrendezésről, akár kisebb-nagyobb építési munkákról, a talaj megmunkálása az egyik legalapvetőbb feladat. Erre is számos szerszám és gép áll rendelkezésre, melyek mindegyike valamely specifikus munkakört képes ellátni. Akár a talaj simítására, vagy épp kiforgatására, tömörítésére van szükség, biztosan megtaláljuk a megfelelő eszközt.

A talajfúró – ahogy nevéből is könnyedén rájöhetünk – az olyan udvari/kerti teendők során nyújthat segítséget, mikor lyukak fúrására van szükség. Ez értelemszerűen csak esetenként szükséges, ugyanakkor előfordulhat, hogy valaki a szakmájából adódóan jóval gyakrabban veszi hasznát. Legyen szó akár kerítésoszlopok földbe helyezéséről, fák és más növények ültetéséről, akár közművezetékekhez kapcsolódó munkákról, egy talajfúró kifogástalan és gyors munkát végez majd.

Egyszerűség és teljesítmény

A talajfúró tulajdonképpen egy meglehetősen egyszerű eszköz. Ahogy sok más szerszám esetén, itt is két típusról beszélhetünk: a kézi és a motoros verziókról. Előbbi tulajdonképpen egy fémrúdból és egy fúrófejből áll, az erőt pedig nekünk kell hozzáadnunk. Az ilyen típusok olcsóbbak, ugyanakkor elsősorban a kisebb ház körüli munkákhoz javasoltak. A fúrófejek ideális esetben cserélhetők, ezzel a hatékonyság növelhető.

A komolyabb kivitelezési munkákhoz, melyek elsősorban nagyobb területek körbekerítését, erdészeti fatelepítést, vagy épp közművekhez kapcsolódó munkákat jelent, már inkább érdemes egy motoros hajtással rendelkező modellt beszerezni. Ezek már teljesen önállóan dolgoznak, a megfelelő fúrófejjel akár többméteres mélységbe is képesek le- és/vagy befúrni. A motoros talajfúrók jóval komolyabb szerkezetek, így értelemszerűen az áruk is jelentősen magasabb. Épp ezért csak azoknak ajánlott, akik számára ténylegesen elengedhetetlen a nagy teljesítmény.

Mobilis megoldások

Noha a talajfúró segítségével egészen komoly munkák elvégzése is lehetséges, mégis egy meglehetősen mobilis eszközről beszélhetünk. Ezáltal a szállítása sem ütközik nehézségekbe, ott tudjuk alkalmazni, ahol épp szükség van rá. Hasonló rugalmassággal rendelkezik a fúrófejek terén is, melyek akár külön is beszerezhetők, ezáltal is bővítve a felhasználási területek körét.

A fúrófejek különbségei leginkább a hosszukban és átmérőjükben különböznek. Adott esetben nyilván nem szükséges rögtön egy 1-2 méteres fej beszerzése, ám ha nagyobb mélységekre törnénk, mindenképpen szükség lesz rá. A fej átmérője pedig a kifúrt lyukak átmérőjét befolyásolja. Szélesebb, masszívabb oszlopok telepítéséhez mindenképpen nagyobb átmérőjű fejekre lehet szükség, de jól jöhet a kerti munkák során is, mikor már komolyabb gyökérzettel/földlabdával rendelkező növényeket szeretnénk ültetni, áthelyezni.

