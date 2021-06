Helyiekkel oldanák meg a szakember-utánpótlást (Fotók)

A Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Csongrád Térségi Szervezete hívta közös fórumra a helyi vállalkozókat és a közoktatás szereplőit. Az eszmecserén többek között arra is választ kerestek, hogyan lehetne tovább népszerűsíteni a szakképzést a városban.

– Fontos, hogy a városban tanuló gyerekek majd itt is helyezkedjenek el, mert ha magunknak nem képzünk szakembereket, akkor nem lesz a városban elegendő szakképzett munkaerő, az pedig a fejlődés gátja – szögezte le Horváth János, a Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Csongrád Térségi Szervezetének elnöke a szervezet által szervezett fórumon.

A térségi elnök kitért arra is, hogy azon is dolgozniuk kell, hogy a helyi fiatalok a csongrádi szakképző iskolákat válasszák.

A házigazda Sághy Mihály Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium nevében Berkes Ilona, a gyakorlati oktatás vezetője beszélt az iskolában elérhető képzésekről, valamint arról is beszámolt, hogyan segítik a vállalkozásokat abban, hogy gyakorlati helyként számukra is megérje a diákok fogadása. Berkes Ilona kiemelte, szeretnék, ha a tanulók döntő többsége a városban maradjon szakmai gyakorlaton.

Ezzel értett egyet Bedő Tamás polgármester is. A városvezető elmondta, a csongrádi gazdaság folyamatosan növekszik, ezért az önkormányzatnak is támogatnia kell a szakképzést, hogy meglegyen a kellő szakember-utánpótlás.

– Fenntartjuk az általunk bevezetett ösztöndíjrendszert, ami az itt végző diákok helyben maradását támogatja. A terveink szerint ki is bővítjük ezt: 2022 januárjától a 11. évfolyamosokon túl a 10.-esekre is, valamint a felsőoktatásban tanulókra is kiterjesztjük. Emellett az iskolák által készített kiadványok költségeit is átvállalja a város – vázolta a terveket a polgármester.

A fórumon az is elhangzott, hogy a képzések népszerűsítéséhez a város is vonzása is hozzájárul. Ezzel kapcsolatban Bedő Tamás kiemelte, a közeljövőben a Holt-Tisza parton és a városközpontban is beruházások indulnak meg, utóbbi részen több mint egymilliárd forintból fejleszt a város.