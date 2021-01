Házi átképzéseket szerveztek az állatok ellátásáért

A hódmezővásárhelyi Hódagro Zrt. már a tavaszi, első hullám idején vészforgatókönyvet készített, hogy ha a dolgozóik elkapják a koronavírust, kit ki helyettesít majd. Házi átképzéseket is szerveztek, hogy szükség esetén akár a traktorosok is tudjanak fejni, vagy a karbantartók takarmányt keverni. Kiderült, a második hullámban nagyon is szükség volt erre az intézkedési tervre.

– Szinte minden munkaterületre próbáltunk helyettesítőket képezni, például a keverőüzembe, a fejőházba a tejelőmarhákhoz, vagy a húsmarhák, birkák ellátásához. A szántóföldi munkákat lehet kicsit tolni, de az állatok ellátását mindennap meg kell oldani – mondta Szabó Lajos, a Hódagro Zrt. elnöke.

Vészforgatókönyveket készített a Hódagro

– A tejelőmarhákat naponta háromszor fejjük, de vészhelyzetben is legalább egy fejés szükséges, különben tőgygyulladást kapnak, amibe bele is pusztulhatnak. A takarmányozási terület is nagyon fontos. A tápok gyártása sem állhat le. Cégünk éppen ezért már a tavaszi, első hullám idején készített vészforgatókönyveket, hogy ha valaki a koronavírus miatt kiesik a munkából, akkor is el tudjuk látni a feladatát. Ősszel, a második hullámban frissítettük a terveket, ahol szükséges volt, kiegészítettük az úgynevezett „átképzéseket”, ami egy általunk szervezett minitanfolyam volt a saját dolgozóinknak – tudtuk meg a cég vezetőjétől.

Az élet őket igazolta. Több dolgozójuk is átesett a vírusfertőzésen az elmúlt hetekben, de egyetlen terület sem maradt ellátatlan.

Az iroda dolgozóin is végigsöpört a korona

– A keverőüzemünkben egy fiatal testvérpár dolgozik. Az édesanyjuk vírusos lett, a két fiatal karanténba került. A karbantartó- és építőcsapatunk ugrott be a helyükre. A képzésnek köszönhetően remekül helytálltak a nehéz időszakban. Egy elletőben dolgozó házaspár is lebetegedett. Ott az állattenyésztési részlegen belül helyettesítéssel sikerült megoldanunk a munkájuk ellátását. Az irodán is végigsöpört a járvány. Több kollégánk is megbetegedett, átszervezéssel oldottuk meg a feladatot – emelt ki néhány esetet a Hódagro cégvezetője.

A helyettesek helyettesítését is kidolgozták

– A listánkat folyamatosan ellenőriztük, bővítettük. Megszerveztük azt is, hogy ha a helyettes is kiesik a munkából, akkor őt kivel pótoljuk és így tovább. Dolgozóink először kicsit idegenkedtek az átképzésektől, de sikerült mindenkit meggyőzni, hogy ez mindannyiunk érdeke – folytatta.

Szabó Lajos elmondta, pontosan nem tudják, hány dolgozójuk esett már át a vírusfertőzésen. A csapadékos időjárás miatt december közepén leálltak a szántóföldi munkákkal. Várják a fagyokat. Reményeik szerint a hétvégén már újra rá tudnak menni a gépekkel a földekre.

– Az ezen a területen dolgozó munkatársaink december közepe óta otthon vannak. Ez idő alatt is voltak, akik átestek a fertőzésen. Éppen ma érkezett a hír az egyik mezőgazdasági gépszerelőnkről, hogy ő is koronás volt a leállási időszakban. Szerencsére egyik munkatársunknak sem kellett kórházba mennie, otthon lábadozva vészelték át a vírusos napokat – mondta Szabó Lajos.