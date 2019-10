Jöhetnek a befektetők a makói ipari parkba

Immár teljes egészében közművesített a makói ipari park, miután befejeződött a területén tavaly tavasszal indult 400 milliós beruházás. A fejlesztésnek köszönhetően az érdeklődés a várakozásoknak megfelelően nőtt a terület iránt – jelenleg egy kínai befektetővel tárgyal az önkormányzat.

– A városnak fontos, hogy megfelelő hátteret, környezetet biztosítson az itt működő vállalkozásoknak. Ennek érdekében a most lezáruló önkormányzati ciklusban az infrastrukturális fejlesztéseken túl a helyi kis- és középvállalkozásoknak közel egymilliárd forintnyi támogatást tudtunk biztosítani – mondta Farkas Éva Erzsébet polgármester annak kapcsán, hogy két, egymást követő fázisban befejeződött a makói ipari park közművesítése. A tavaly ősszel kezdődött beruházás az 1998-ban alapított, 107 hektáros makói ipari park még üresen álló területrészén folyt, ami a teljes terület mintegy 40 százaléka.

A város közel 400 millió forintos pályázati támogatást nyert erre a célra. A munka során 650 méternyi szegélyezett út épült 14 bejáróval, víz- és szennyvízelvezető csatornák épültek, illetve újultak meg, ahová kell, bevezették az áramot és a gázt, illetve az internethálózatot és a közvilágításon is javítottak. A kivitelezésre az RMB-Transz Kft. kapott megbízást.

Farkas Éva Erzsébet lapunknak azt is elmondta, hogy az ipari parkban jelenleg 33 vállalkozás működik. Az elmúlt években a már meglévő makói cégek bővítették termelőkapacitásukat különböző állami és uniós támogatások felhasználásával – a cél 1000 új munkahely teremtése volt, és ez a statisztikák szerint sikerült is, hiszen a regisztrált munkanélküliek száma öt évvel ezelőtt 1630 volt, most pedig 384. Ez 72 százalékos csökkenés. A mostani fejlesztésnek köszönhetően az ipari parkba is jöhetnek új cégek. Érdeklődők folyamatosan vannak, főleg kis- és középvállalkozások. A napokban például egy kínai autóipari vállalkozás jelentkezett, amelynek megtelepedése több száz új munkahelyet jelenthet.