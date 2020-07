Jól vizsgázott a mezőgazdaság, nem volt élelmiszerhiány a járvány idején

Mintegy 25 milliárd forintos többlettámogatást biztosít az állam a hazai mezőgazdaság szereplőinek a járványhelyzet okozta károk eny­­hítésére.

Már pályázhatnak a különböző ágazatok. Erről Farkas Sándor agrárminiszter-helyettes beszélt néhány napja Fábiánsebestyénen.

– Az agrárium, a koronavírus hatásait tekintve, a szerencsésebb ágazatok közé tartozik, de itt is történtek veszteségek. A hazai alapanyag-előállítás és élelmiszeripar ebben a helyzetben is biztonságot nyújtott minden magyar ember számá­­ra – emelte ki Farkas Sándor agrárminiszter-helyettes Fábiánsebestyénen azon az ünnepségen, ahol a Kinizsi 2000 Zrt. egyik tehenét, Fáklyát beírták az Aranytörzskönyvbe, mert elérte a 100 ezer kilogrammos tejtermelést.

Az ágazat helytállt a veszélyhelyzet idején

– Stratégiai szempontból is felértékelődött az agrárágazat. A mezőgazdaság szereplői bebizonyították a veszélyhelyzet idején, hogy el tudják látni Ma­­­­gyarországot megfelelő mi­nőségű és mennyiségű élelmiszerrel. Természetesen voltak problémák a járvány első két hetében, amikor a lakosság megrohamozta a boltokat, és mindent felvásároltak, szinte „karácsonyi bevásárlás” folyt az üzletekben. Ez azonban csak logisztikai problémát oko­­zott.

A cél 20-25 millió ember ellátása biztonságos élelmiszerrel

Farkas Sándor agrárminiszter-­helyettes hangsúlyozta, ha­­zánk meghatározó agrárszereplővé válhat Közép-Európában.

– Meggyőződésem, hogy már azok is vagyunk. Ez biztatást ad a következő évtized nagy kihívásaihoz. A különböző európai uniós agrárpolitikai intézkedések hatására ugyanis szigorítá­sok várhatók. Nekünk pedig ké­­peseknek kell lennünk arra, hogy legalább 20, de inkább 25 millió ember számára állítsunk elő biztonsággal élelmiszert.

Az agrárminiszter-helyettes hangsúlyozta, a Magyar Kormány kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a koronavírus-járvány idején a különböző veszteségeket mérsékelje. Bejelentette, a kormány kimondottan az agrár- és élelmiszeripari vállalkozások támogatására mintegy 25 milliárd forintos többlettámogatást hagyott jóvá. A plusz pályázati le­­hetőségek már megnyíltak a mezőgazdaság különböző ágazatai számára.

A legnagyobb vesztesek között a szőlő- és bortermelők is

– Mint ismeretes, a baromfiágazat, nemcsak a koronavírus miatt, hanem különböző állatbetegségek, például a madár­influenza miatt is komoly vesz­­teségeket szenvedett el. Ők mintegy 3 milliárd forintos többlettámogatással számolhatnak, a sertéságazat 2,75 milliárddal, az élelmiszeripar pedig 8 milliárd forinttal. A dísznövénykertészek is komoly kárt szenvedtek nőnap és anyák napja környékén. Ez az ágazat 1,4 milliárd forintos többlettámogatást kap. A pályázatok első szakasza már megnyílt, a második szakasza pedig július közepétől július végéig tart. Ekkor is lesz lehetőség a pályázati kérelmek be­­adására. Az anyajuh- és az anyatehén-ágazat 1-1 milliárd forint többlettámogatásban részesül. A tejhasznú szarvasmarha-ágazatnak pedig 1,8 milliárd forintos pluszkeret áll rendelkezésére. A méhészek, illetve a zöldségtermesztők támogatása is szóba került.

Farkas Sándor kiemelte, a ve­­szélyhelyzet idején az agráriumban a legnagyobb kárt a szőlő- és borágazat szenvedte el, mivel a hotelek, éttermek és kávézók heteken át zárva tartottak. Ezt az ágazatot is segítik a talpra állásban, akárcsak a többi kisebb agrárszegmenst.

– Ezek a támogatások keret­összegek, amelyeket részben az Európai Unió jóvoltából, jelentősebb mértékben pedig hazai forrásból biztosítunk – adta hírül a miniszterhelyettes.