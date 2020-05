Készpénz nélkül – hogy oldjuk meg?

Ezekben a hetekben, hónapokban elkerülhetetlen, hogy félretegyük a készpénzt. Cikkünkben megvizsgáljuk, miért van ez így, biztosan félni kell-e a készpénztől, és mit tudunk ma már megoldani pénzügyi téren hagyományos megoldások nélkül.

Fizethetünk papírpénzzel, de ha lehet, ne tegyük

Megfigyelhetjük, hogy rengeteg boltban, fizetőhelyen kihelyezett feliraton kérik a koronavírus megjelenése óta idehaza is, hogy hanyagoljuk a papír- és fémpénz használatát.

A Magyar Nemzeti Bank, az európai jegybank és a WHO is kiadott egy közleményt, mely szerint nem hordoz különösebb kockázatot a készpénz használata. Ám ha belegondolunk, sokkal jobb kártyával fizetni abból a szempontból, hogy a bankkártyánkat – jó esetben – csak mi fogjuk fel, miközben a pénzérmék és papírpénzek számtalan kézen átmennek. Persze kártyás fizetésnél előfordul, hogy be kell ütnünk a kódunkat a POS terminálba, de ha azután kezet mosunk, szinte semmi kockázat nincs.

Ezzel szemben a készpénzt hozzuk-visszük a pénztárcánkban, és nyilván ezeket a tárgyakat nem nagyon tudjuk fertőtleníteni.

A PayPass fizetésnél történő érintések számát csökkentette az a márciusi módosítás is, mely szerint vásárlásnál 5 ezer forint helyett csak 15 ezer forint felett kell megadnunk a PIN kódunkat. Megjegyzendő, az nem változott, hogy minden hatodik kártyás fizetésnél – vagy 150 euró összegű költést követően – továbbra is be kell ütnünk ezt a kódot biztonsági okokból.

Válasszuk az okos fizetést

Az MNB a készpénzzel járó kockázat csökkentésére törekszik azzal, hogy a készpénzforgalomból naponta zárt konténerekben befizetett bankjegyeket két hétig karanténba teszik.

A Jegybankból kikerülő kötegelt bankjegyeket pedig zsugorfóliázzák, és 160-170 Celsius fokos alagúton viszik keresztül, tehát a frissen használatba került pénz teljesen biztonságos.

Ám arról az ezer forintosról, amit például a piacon kapunk kézbe, és amit az árus félórával azelőtt mástól vett át, ugyanez nem mondható el. Így a készpénz használata nagyon gyakori kézmosást igényel.

Lényegesen egyszerűbb és stresszmentesebb a bankkártya használata, vagy ami még jobb és teljesen érintésmentes, az okostelefonnal, okosórával való fizetés. Léteznek emellett olyan megoldások, amelyekkel nem kell a helyszínen fizetnünk. Ha áruhitellel vásárolunk, akár helyszínen való fizetés nélkül, későbbi törlesztésekkel is hazavihetjük, amit szeretnénk.

Körültekintően vásároljunk a neten

Szerencsére sok vásárlás, kifizetés lebonyolítható az interneten. Érdemes a webshopokat igénybe venni, illetve a netes ételrendelést is ki lehet próbálni, ha eddig nem tettük volna meg.

Egy tipp: ha még nem ismerjük az adott online áruházat vagy éttermet, ahonnan rendelünk, nézzük meg tüzetesen az értékeléseket, esetleg olvassunk bele, milyen kommentek futnak be a szolgáltatással kapcsolatban a közösségi oldalakon az adott céghez. Szerencsére a netes bankfiókunkból már rengeteg mindent intézhetünk, többek közt a sárga csekkek online befizetésére is lehetőség van.